Avowed 2: Sequel soll laut Chris Avellone bereits in Entwicklung sein

Ein mögliches Sequel zu Avowed soll sich laut Aussagen von Chris Avellone bereits in einer frühen Entwicklungsphase befinden.

Avellone berichtet, dass das Projekt von dem erfahrenen RPG-Designer George Ziets geleitet werde. Ziets ist insbesondere für seine Arbeit an narrativ stark geprägten Rollenspielen bekannt, darunter Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer sowie Pillars of Eternity.

Zudem soll laut Avellone auch Josh Sawyer in ähnlicher Form eingebunden sein wie bereits beim ersten Teil. Eine zentrale Veränderung gibt es demnach in der Führungsstruktur: Carrie Patel soll demnach nicht die Regie beim möglichen Nachfolger übernehmen.

Wichtig ist dabei: Die Aussagen stammen aus einem frühen Bericht und sind derzeit nicht offiziell von Obsidian Entertainment oder Microsoft bestätigt. Entsprechend bleibt unklar, wie weit ein mögliches Projekt tatsächlich fortgeschritten ist oder ob es sich noch um interne Konzept- bzw. Vorproduktionsphasen handelt.

Sollte sich die Entwicklung bestätigen, würde das Franchise damit bereits früh nach dem ersten Teil strategisch weitergeführt werden – mit einem erfahrenen RPG-Kernteam im Hintergrund.