Avowed 2: Sequel soll laut Chris Avellone bereits in Entwicklung sein

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Geheimes Avowed-Sequel enthüllt? Insider nennt neue Leitung und große Umstrukturierung.

Ein mögliches Sequel zu Avowed soll sich laut Aussagen von Chris Avellone bereits in einer frühen Entwicklungsphase befinden.

Avellone berichtet, dass das Projekt von dem erfahrenen RPG-Designer George Ziets geleitet werde. Ziets ist insbesondere für seine Arbeit an narrativ stark geprägten Rollenspielen bekannt, darunter Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer sowie Pillars of Eternity.

Zudem soll laut Avellone auch Josh Sawyer in ähnlicher Form eingebunden sein wie bereits beim ersten Teil. Eine zentrale Veränderung gibt es demnach in der Führungsstruktur: Carrie Patel soll demnach nicht die Regie beim möglichen Nachfolger übernehmen.

Wichtig ist dabei: Die Aussagen stammen aus einem frühen Bericht und sind derzeit nicht offiziell von Obsidian Entertainment oder Microsoft bestätigt. Entsprechend bleibt unklar, wie weit ein mögliches Projekt tatsächlich fortgeschritten ist oder ob es sich noch um interne Konzept- bzw. Vorproduktionsphasen handelt.

Sollte sich die Entwicklung bestätigen, würde das Franchise damit bereits früh nach dem ersten Teil strategisch weitergeführt werden – mit einem erfahrenen RPG-Kernteam im Hintergrund.

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35 Kommentare Added

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  3. Kabelfritz 50549 XP Nachwuchsadmin 5+ | 20.06.2026 - 19:20 Uhr

    carrie patel hat obsidian doch schon vor einem jahr verlassen. schade eigentlich, hätte gerne ein komplettes avowed unter ihrer regie gesehen, sie ist ja erst später eingestiegen.

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  4. Uglycoyote 29715 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.06.2026 - 19:24 Uhr

    Interessant zumal gerade Gerüchte die Runde machen, dass Obsidian vor Entlassungen bzw. Schließung stehen soll. Und Avowed war ja ein kommerzieller Misserfolg und bevor jetzt Fanboys schreien, ja es war eins der meistgespielten Spiele im Gamepass für eine Zeit, aber Zitat „Das von Obsidian Entwickelte und im Februar 25 veröffentlichte Rollenspiel blieb im Direktvertrieb deutlich hinter den Erwartungen zurück wie der CEO des Unternehmens Feargus Urquhart, bestätigte“. Mal gespannt was zutreffen wird von all den Gerüchten die gerade draussen zirkulieren meine Spannung steigt.

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      • Uglycoyote 29715 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.06.2026 - 19:54 Uhr
        Antwort auf Nibelungen86

        „Vertrauenswürdige Quelle“? Bei Gerüchten?? Les doch erstmal was Zorn oben im Artikel geschrieben hat „Wichtig ist dabei: Die Aussagen stammen aus einem frühen Bericht und sind derzeit nicht offiziell von Obsidian Entertainment oder Microsoft bestätigt.“ Gerüchte sind nie, alleine schon per Definition, „Vertrauenswürdig“. Und bloß weil Du Gerüchte nicht hörst, muss es bei anderen nicht genauso sein.

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  5. Nibelungen86 373675 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.06.2026 - 19:43 Uhr

    Sehr cool, da freue ich mich richtig drauf, die Schwächen verbessern und alles ist gut.

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