Avowed: Anniversary-Update live und für PlayStation 5 veröffentlicht

Ein Jahr nach dem Launch liefert Obsidian das bislang umfangreichste Update für Avowed und bringt das RPG gleichzeitig erstmals auf die PlayStation 5.

Ein Jahr nach dem Startschuss für Avowed veröffentlicht Obsidian das große Anniversary‑Update, das die Post‑Launch‑Roadmap abschließt und ab sofort für alle Spieler verfügbar ist.

Die Aktualisierung bündelt zahlreiche Wünsche aus der Community, verbessert Komfortfunktionen an vielen Stellen und ergänzt das Spiel um einige Extras, die das Team unbedingt noch unterbringen wollte.

Parallel dazu erscheint Avowed nun auch auf der PlayStation 5, inklusive aller bisherigen Verbesserungen.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört die erweiterte Charaktererstellung. Neben Menschen und Elfen können Spieler nun auch als Zwerge, Orlans oder Aumauan in die Living Lands aufbrechen.

Wer bereits mitten im Abenteuer steckt, muss dafür keinen Neuanfang wagen: Ein neu hinzugefügter Magic Mirror im Party Camp erlaubt es, das eigene Aussehen oder sogar die Rasse jederzeit zu ändern – inklusive neuer Godlike‑Varianten und frischer Presets für schnelle Anpassungen.

Für alle, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, öffnet sich mit New Game+ eine neue Tür zurück in die Living Lands. Spieler behalten ihre freigeschalteten Fähigkeiten, einzigartigen Waffen, Rüstungen und Verzauberungen, während die Welt selbst wieder auf Anfang gesetzt wird.

Die Gegner treten in New Game+ deutlich stärker auf, doch dafür lässt sich das eigene Attributslimit nun bis auf 30 steigern, was neue Builds und deutlich mächtigere Charaktere ermöglicht. Wer es noch individueller mag, kann mit frei einstellbaren Schwierigkeitsmodifikatoren experimentieren und das Spieltempo, die Härte der Gegner oder die eigenen Ressourcen nach Belieben anpassen.

Das Update bringt außerdem einen Fotomodus, mit dem sich die Living Lands und die eigenen Gefährten perfekt in Szene setzen lassen. Eine neue Waffenklasse, der Quarterstaff, erfüllt Magier‑Fantasien, während zahlreiche Detailverbesserungen – von überarbeitetem Licht bis hin zu überspringbaren Dialogen mit einem bestimmten Gott – das Spielerlebnis spürbar runder machen. Einige Gegner kehren nun sogar zurück, um zuvor leere Gebiete lebendiger zu gestalten.

Obsidian erinnert daran, wie stark sich Avowed seit dem Launch verändert hat: neue Fähigkeiten für Kämpfer und Waldläufer, ein Arachnophobia‑Modus, Gegner, die Spielerfähigkeiten übernehmen können, und viele weitere Anpassungen, die das Spielgefühl verfeinern.

Für Rückkehrer wie Neueinsteiger gilt nun gleichermaßen: Die Living Lands sind lebendiger, flexibler und abwechslungsreicher als je zuvor.

Avowed ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC, ROG Xbox Ally, Xbox Cloud, PlayStation 5, Battle.net und Steam erhältlich. Das Spiel unterstützt Xbox Play Anywhere und ist im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass enthalten.