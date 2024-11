Avowed: Die Wahl der Qual

Mike Nelson von Xbox Wire konnte einmalige Hands-on-Einblicke in Avowed gewinnen, das im Februar des kommenden Jahres erscheinen wird und aus dem wir euch jüngst neue Screenshots präsentieren konnten.

Dabei lag der Fokus der Erkundung der Kampf- sowie Entscheidungssysteme, die Spieler erwarten dürfen.

Seinen Anfang nimmt eure Geschichte in Dawnshore, der ersten offenen Zone. In der Hafenstadt Paradis erwarten euch zerfallene Häuser, Händler, die euch enthusiastisch heranwinken und sogar ein paar Diebe, die wohl andere Pläne haben, um an die verkauften Waren heranzukommen und sich nicht in ein Gespräch mit euch verwickeln lassen wollen.

Beim Erklimmen des Glockenturms findet ihr dann nicht nur eine grandiose Aussicht vor, sondern auch ein paar Goldmünzen. Das ist ein Beispiel von vielen, an dem ihr erkennt, dass die Entwickler von Obsidian viel Zeit investiert haben, um alle erdenklichen Routen der Spieler zu antizipieren.

Nahezu endlose Möglichkeiten zu haben, das war den Entwicklern in besonderem Maße wichtig. Eure Entscheidungen können einen komplexen Dialog oder gar einen Streit mit einem NPC auslösen, an dem ihr in einem anderen Spieldurchlauf vielleicht einfach vorbeihastet.

Die ersten ausgefeilten Entscheidungen müsst ihr aber schon früher treffen, nämlich im Charaktereditor. Denn für welche Art des Builds ihr euch entscheidet, wirkt sich unweigerlich auf die Art der Exploration des Spiels aus.

Aber damit nicht genug, die nahezu endlose Auswahl setzt sich bei den Waffentypen nahtlos fort. Während der Hands-on-Session gab es mehr als ein Dutzend Waffen zu testen.

Die Flexibilität, mit der ihr von einem Waffentyp zum anderen wechseln könnt, weiß zu beeindrucken. Axt, Bogen, Hammer, Zauberstab, das Spiel ermutigt einen regelrecht dazu, sich durch alle Waffentypen durchzuprobieren.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die anfangs gewählte Klasse, wie zum Beispiel der Kriegsheld, nur ein Start-Setup bildet, euch aber nicht dauerhaft an dessen Eigenschaften fesselt. Diese Flexibilität erhält mehr und mehr Einzug in RPGs wie zuletzt unter anderem in New World: Aeternum.

Mehr zu Avowed lest ihr in Kürze, wenn wir das Interview mit Gameplay Director Gabe Paramo sowie dem Senior Combat Designer Max Matzenbacher unter die Lupe nehmen.