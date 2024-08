Avowed: Englische Sprecher der Begleiter enthüllt

Für die Vertonung der Begleiter in Avowed hat Obsidian Entertainment die Sprecher enthüllt, die ihnen im englischen Original ihre Stimme leihen werden.

Hier die kurze Liste:

Kai, gesprochen von Brandon Keener (Mass Effect, L.A. Noire)

Giatta, gesprochen von Mara Junot (League of Legends, Destiny 2)

Marius, gesprochen von Scott Whyte (Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Ratchet and Clank: Rift Apart)

Yatzli, gesprochen von Anjali Bhimani (Overwatch, Apex Legends)

Wie die einzelnen Stimmen sich anhören, könnt ihr euch im folgenden Clip anschauen bzw. anhören.

