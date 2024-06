Avowed: Entwickler vergleicht Spiel mit The Outer Worlds

Autor:, in / Avowed

Spieler sollen an The Outer Worlds denken, wenn sie nach einem Vergleich zu Avowed suchen.

Kürzlich hatte sich Obsidian Entertainment zur Spielzeit von Avowed geäußert. Game Director Carrie Patel nannte dabei The Outer Worlds als Vergleich, dass die Kultschmiede 2019 auf den Markt brachte.

Doch nicht nur in puncto Spielzeit sind Vergleiche mit The Outer Worlds angebracht. Gegenüber Game Informer sagte Patel, dass auch das in Avowed das Design mit seinem Layout und den Zonen damit vergleichbar sind.

Patel sagte: „Ich denke, der beste Vergleich ist The Outer Worlds. Ich denke, das gibt eine viel klarere Vorstellung vom Umfang des Spiels und auch vom Design und Layout. Wie The Outer Worlds besteht Avowed aus einer Reihe offener Zonen, die miteinander verbunden sind und im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, anstatt einer riesigen Karte, die man von Anfang bis Ende durchwandern kann.“ „Und ja, was die Queststruktur und die Erzählstruktur angeht, ist es auch viel näher an The Outer Worlds.“

Avowed wird dieses Jahr für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass erscheinen. Mit dem 12. November sickerte jüngst ein möglicher Release-Termin auf der offiziellen Seite durch, der aber schnell entfernt wurde.