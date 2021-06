Avowed: Fantasy-RPG wird nicht zur E3 2021 gezeigt laut Gerücht

Die E3 2021 steht vor der Tür, und die Gerüchte, welche Spiele gezeigt werden könnten halten sich hartnäckig. Avowed, in der Entwicklung bei Obsidian Entertainment ist in dieser Hinsicht ein interessanter Titel, der den Gerüchten immer wieder zum Opfer fällt. Jeff Grubb von GamesBeat sagte, dass es nicht auf dem Xbox und Bethesda Games Showcase am 13. Juni dabei sein wird. Ein weiterer, verifizierter Insider Sponger erklärte dann, dass basierend auf den Informationen, die man hatte, Avowed einen Trailer haben würde und dass das Spiel „fast voll im Zeitplan ist.“

Jetzt behauptet ein anderer Insider auf ResetEra, Nate Drake, dass Avowed nicht mehr auf dem E3 2021 Terminkalender steht.

„Ich habe mehr gegraben und es scheint, dass Jeff Grubbs Info aktueller war, da Avowed nicht mehr auf dem E3-Docket zu sein scheint. Es wurde definitiv für die E3 in Betracht gezogen, aber hoffentlich bedeutet seine Entfernung, dass wir es eher früher als später auf einem anderen Microsoft-Event sehen.“

Es ist also möglich, dass frühere Gerüchte über den Auftritt des Spiels entweder veraltet waren oder in letzter Minute geändert wurden. In jedem Fall könnte Avowed bei so vielen großen Spielen, die sich bei den Xbox Game Studios und Bethesda in Entwicklung befinden, wie Starfield, Psychonauts 2 und das gerüchteweise angekündigte Project Typhoon, weggelassen worden sein, um Platz zu schaffen.

Avowed befindet sich derzeit in der Entwicklung für Xbox Series X/S und PC. Gerüchteweise soll die Veröffentlichung Ende 2022/Anfang 2023 sein.