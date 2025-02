Avowed: Gegner skalieren nicht mit Spieler-Level

In einem Interview mit MinnMax wurde Game Director Carrie Patel zu verschiedenen Aspekten des in wenigen Tagen erscheinenden Action-Rollenspiels Avowed befragt.

Dabei offenbarte Patel, dass entgegen einer Großzahl der anderen Genrevertreter in Avowed das Level der Gegner nicht mit dem Spieler-Level skaliert. Somit wird es möglich sein, auf deutlich zu starke, aber auch deutlich zu schwache Gegner zu treffen.

Des Weiteren werde es im Verlauf der Geschichte des Spiels einen „Point of no Return“ geben, nach dem es Spielern nicht mehr möglich sein wird, sich Nebenaufgaben zu widmen. Abseits des Startens eines neuen Durchlaufs, sei es zudem nach dem Ende des Spiels nicht möglich weiterzuspielen.

Auch zum Entwicklerteam hat Patel eine interessante Information parat. So habe etwa ein Drittel des Teams, das an den Pillars of Eternity-RPGs gearbeitet hat, in irgendeiner Weise an Avowed mitgewirkt.