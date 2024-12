Avowed: KI steht für Kampf Initiiert

Wie wir bereits berichteten, erwarten euch in Avowed zahllose Möglichkeiten, um Waffentypen und Fähigkeiten zu kombinieren. Mit genügend Feinjustierung klingt das vielleicht erstmal so, als ob ihr euren Widersachern nahezu allmächtig gegenüberstehen könntet.

Falsch gedacht, denn eure Gegner haben ähnlich viele Möglichkeiten wie ihr als Spieler. Die Schergen wurden so entwickelt, dass sie ihre Umgebung genauso gut für eine gekonnte Attacke nutzen können, wie ihr das vielleicht im Sinn hattet.

So erklärt Senior Combat Designer Paramo, welchen Herausforderungen ihr euch gegenübergestellt sehen werdet:

Sie passen sich an und selbst wenn ein Gegner eigentlich mehr auf Nahkampf ausgelegt ist, wird er versuchen, euch zu kriegen. Und wenn ihm das nicht gelingt, wechselt er zu einer Waffe, die auf größere Distanz funktioniert, sodass ihr sie nicht aus der Ferne quasi ohne jegliche Gefahr aus dem Weg räumen könnt.“

„Die KI kann sich an Klippen oder Kanten hochschwingen und sich so den Weg zu euch bahnen. Oder sie wissen, dass ihr versucht, euch höhergelegen zu positionieren, um auf sie aus der Distanz zu schießen.

Im Hands-on kann man beim Versuch dieses exakten Manövers schon mal plötzlich in einen Pfeilhagel geraten oder die Gegner gelangen im Rückwärtssalto auf eure Anhöhe.

„Nehmt euch also in Acht und nutzt nicht nur Waffenkombinationen und Fähigkeiten, um euch euren Widersachern entgegenzustellen. Nutzt alle Möglichkeiten inklusive eurer Umgebung. Wir hören, Wasser und ein Schockzauber in Kombination sollten Wunder wirken.“