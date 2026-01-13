Avowed: Niedrigerer Preis zum PlayStation 5-Start

Zur Veröffentlichung auf der PlayStation 5 wird Avowed deutlich günstiger sein als zum Start auf der Xbox Series X|S.

Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung für Xbox Series X|S und PC kommen PlayStation 5-Spieler ab dem 17. Februar in den Genuss des Obsidian-Rollenspiels Avowed.

Lag der Preis bei der ursprünglichen Veröffentlichung noch bei 69,99 Euro, wird die PlayStation 5-Version direkt zum Start nur 49,99 Euro kosten, wie dem offiziellen Playstation Store zu entnehmen ist.

PlayStation-Nutzer können dabei von der allgemeinen Preissenkung des Rollenspiels profitieren, die von Microsoft am 9. Januar vorgenommen wurde.

Bei der Premium-Edition fällt der Preisnachlass sogar noch deutlicher aus. Statt wie bisher für 89,99 Euro ist diese auf allen Plattformen mittlerweile dauerhaft für 59,99 Euro zu haben.

Abonnenten des Xbox Game Pass können die Standard-Version von Avowed auch weiterhin ohne jegliche Zusatzkosten spielen.