Avowed: Niedrigerer Preis zum PlayStation 5-Start

Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung für Xbox Series X|S und PC kommen PlayStation 5-Spieler ab dem 17. Februar in den Genuss des Obsidian-Rollenspiels Avowed.
Lag der Preis bei der ursprünglichen Veröffentlichung noch bei 69,99 Euro, wird die PlayStation 5-Version direkt zum Start nur 49,99 Euro kosten, wie dem offiziellen Playstation Store zu entnehmen ist.
PlayStation-Nutzer können dabei von der allgemeinen Preissenkung des Rollenspiels profitieren, die von Microsoft am 9. Januar vorgenommen wurde.
Bei der Premium-Edition fällt der Preisnachlass sogar noch deutlicher aus. Statt wie bisher für 89,99 Euro ist diese auf allen Plattformen mittlerweile dauerhaft für 59,99 Euro zu haben.
Abonnenten des Xbox Game Pass können die Standard-Version von Avowed auch weiterhin ohne jegliche Zusatzkosten spielen.
Mit reiner Englischen Sprachausgabe ist es mir für 50€ dann immer noch zu teuer…
Der Preis ist für das gebotene angemessen.
Find ich gut. So kann man sicher den ein oder anderen Käufer mehr abgreifen. Das Spiel ist besser als sein Ruf. Als PS5 only Nutzer kann man sich drauf freuen.
50€ sind in Ordnung. Aber nur auf Steam und GOG.
Ob ich mir ein Spiel im MS Store hole, überlege ich in Zukunft 3x, da es dort die schlechteste PC-Version gibt
Microsoft muss für seine Spiele zum Start natürlich auf 80 Dollar gehen. Hätten sie 50 Dollar gefordert, wäre der Abstand zu den 30 Dollar für den Game Pass zu gering. Es muss ja Anreize geben, die zum Abo anregen.
Daher ist es klar, dass sie auf der PS eher einen marktgerechten Preis versuchen. Ich denke aber, dass dort viele eher auf einen 50 Prozent Rabatt warten werden.
Ohne Syncro sind die 50 € noch immer zu teuer.
Ich versteh die Veröffentlichungsstragie von Microsoft bzw. Xbox nicht. Ein Spiel wie Gears of War wird als Disk veröffentlicht und ist auch komplett ohne Internet spielbar. Bethesda bringt Ihre Spiele auf Disk raus, es wird jedoch ein Download benötigt und dann gibt es Spiele wie Avowed die gar keinen physischen Release bekommen… echt schade. So warte ich auf einen digitalen Ramschpreis und würde es dann ggf. kaufen.
Microsoft sollte generell etwas sensibler mit seinen Preisen umgehen. Sie sollten nicht für jedes AA Spiel den AAA Preis verlangen…insbesondere nicht wenn man nicht bereit ist in die Lokalisierung zu investieren. Auch ein Hellblade 2 hätte zum Release keine 49,99€ kosten dürfen.
Ist doch nicht schlecht für PS 5 Spieler.
Das ist absolut fair und sollte von anderen Publishern auch mal in Betracht gezogen werden.
Vorallendingen wenn man sich mit dem Release 4-12 Jahre Zeit gelassen hat *hust* SquareEnix *hust*.