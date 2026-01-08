Avowed: PlayStation 5-Version im Februar + größtes Update seit Release

Avowed erweitert sein Universum und erscheint am 17. Februar erstmals auch für die PlayStation 5, begleitet von einem umfangreichen Anniversary‑Update für alle Plattformen.

Das Rollenspiel erhält damit nicht nur eine neue Zielgruppe, sondern auch das bislang größte Inhalts‑ und Feature‑Paket seit dem ursprünglichen Launch. Die Entwickler bestätigen, dass das ursprünglich geplante Herbst‑Update entfällt, da sämtliche Ressourcen in die deutlich größere Februar‑Version geflossen sind.

Das Anniversary‑Update führt New Game Plus, einen komplett neuen Waffentyp, zusätzliche spielbare Rassen und einen Foto‑Modus ein, der die Living Lands aus neuen Perspektiven festhält. Gleichzeitig bündelt das Update sämtliche Inhalte, die ursprünglich für den Herbst vorgesehen waren, und erweitert sie um zusätzliche Features, die das Spiel langfristig prägen sollen. Die Entwickler sprechen von der bislang umfangreichsten Aktualisierung und kündigen weitere Details für den Jahresbeginn an.

Mit dem neuen Termin richtet sich der Blick auf die Living Lands, die im Februar eine spürbare Weiterentwicklung erfahren. Die Veröffentlichung auf PS5 und das große Update markieren einen wichtigen Schritt für Avowed und setzen den Startpunkt für das kommende Jahr.