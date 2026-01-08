Avowed: PlayStation 5-Version im Februar + größtes Update seit Release

Avowed erweitert sein Universum und erscheint am 17. Februar erstmals auch für die PlayStation 5, begleitet von einem umfangreichen Anniversary‑Update für alle Plattformen.
Das Rollenspiel erhält damit nicht nur eine neue Zielgruppe, sondern auch das bislang größte Inhalts‑ und Feature‑Paket seit dem ursprünglichen Launch. Die Entwickler bestätigen, dass das ursprünglich geplante Herbst‑Update entfällt, da sämtliche Ressourcen in die deutlich größere Februar‑Version geflossen sind.
Das Anniversary‑Update führt New Game Plus, einen komplett neuen Waffentyp, zusätzliche spielbare Rassen und einen Foto‑Modus ein, der die Living Lands aus neuen Perspektiven festhält. Gleichzeitig bündelt das Update sämtliche Inhalte, die ursprünglich für den Herbst vorgesehen waren, und erweitert sie um zusätzliche Features, die das Spiel langfristig prägen sollen. Die Entwickler sprechen von der bislang umfangreichsten Aktualisierung und kündigen weitere Details für den Jahresbeginn an.
Mit dem neuen Termin richtet sich der Blick auf die Living Lands, die im Februar eine spürbare Weiterentwicklung erfahren. Die Veröffentlichung auf PS5 und das große Update markieren einen wichtigen Schritt für Avowed und setzen den Startpunkt für das kommende Jahr.
Das nervt mich so an dieses zeitversetzten releases,wir auf der Xbox bekommen diesen Day1 ungepatchen Kram und die PS bekommt die fertig gepatchte Version inkl. dlc…
Dann darfst du gar keine Spiele mehr zum Release spielen, sondern erst 6 bis 12 Monate später.
Ich hatte zum Release überhaupt keine Probleme mit Avowed. Hervorragendes Game! 👍
Also ich hatte Day One keine Probleme gehabt mit dem Spiel. Lief von Anfang an schön sauber.
Mein GotY 2025. Was für ein Kracher das Spiel. Einfach ein Meisterwerk mit einer tollen Spielwelt die das erkunden voll belohnt. Habe es so gefeiert. Schön das Microsoft damit noch mehr verdient. Obsidian Entertainment gönne ich einfach jeden Erfolg. Da bekommt die Playstation wieder Qualität.
Natürlich bin ich auch auf das Update gespannt. Besonders auf die neuen spielbaren Rassen und den neuen Waffentyp.
War ein solides Spiel. Schade, dass die Updates erst jetzt kommen. Einen neuen Durchgang werde ich allerdings nicht mehr starten.
Werde dann meinen zweiten Durchlauf wagen und die eher „bösen“ Entscheidungen treffen, um den ein oder anderen Erfolg zu holen, der mir im ersten Durchlauf verwehrt blieb.
Und dann als Zwerg – Yeah! 💚