Avowed: PlayStation 5-Version im Februar + größtes Update seit Release

7 Autor: , in News / Avowed
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Avowed erscheint für PS5 – Anniversary‑Update bringt New Game Plus, neue Waffen, neue Rassen und Foto‑Modus.

Avowed erweitert sein Universum und erscheint am 17. Februar erstmals auch für die PlayStation 5, begleitet von einem umfangreichen Anniversary‑Update für alle Plattformen.

Das Rollenspiel erhält damit nicht nur eine neue Zielgruppe, sondern auch das bislang größte Inhalts‑ und Feature‑Paket seit dem ursprünglichen Launch. Die Entwickler bestätigen, dass das ursprünglich geplante Herbst‑Update entfällt, da sämtliche Ressourcen in die deutlich größere Februar‑Version geflossen sind.

Das Anniversary‑Update führt New Game Plus, einen komplett neuen Waffentyp, zusätzliche spielbare Rassen und einen Foto‑Modus ein, der die Living Lands aus neuen Perspektiven festhält. Gleichzeitig bündelt das Update sämtliche Inhalte, die ursprünglich für den Herbst vorgesehen waren, und erweitert sie um zusätzliche Features, die das Spiel langfristig prägen sollen. Die Entwickler sprechen von der bislang umfangreichsten Aktualisierung und kündigen weitere Details für den Jahresbeginn an.

Mit dem neuen Termin richtet sich der Blick auf die Living Lands, die im Februar eine spürbare Weiterentwicklung erfahren. Die Veröffentlichung auf PS5 und das große Update markieren einen wichtigen Schritt für Avowed und setzen den Startpunkt für das kommende Jahr.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Avowed

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShadowTerror90 63815 XP Romper Stomper | 08.01.2026 - 23:34 Uhr

    Das nervt mich so an dieses zeitversetzten releases,wir auf der Xbox bekommen diesen Day1 ungepatchen Kram und die PS bekommt die fertig gepatchte Version inkl. dlc…

    1
  2. Robilein 1198530 XP Xboxdynasty Legend Gold | 08.01.2026 - 23:53 Uhr

    Mein GotY 2025. Was für ein Kracher das Spiel. Einfach ein Meisterwerk mit einer tollen Spielwelt die das erkunden voll belohnt. Habe es so gefeiert. Schön das Microsoft damit noch mehr verdient. Obsidian Entertainment gönne ich einfach jeden Erfolg. Da bekommt die Playstation wieder Qualität.

    Natürlich bin ich auch auf das Update gespannt. Besonders auf die neuen spielbaren Rassen und den neuen Waffentyp.

    0
  3. d4wGkw0n 29800 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.01.2026 - 23:54 Uhr

    War ein solides Spiel. Schade, dass die Updates erst jetzt kommen. Einen neuen Durchgang werde ich allerdings nicht mehr starten.

    0
  4. AnCaptain4u 248015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.01.2026 - 23:56 Uhr

    Werde dann meinen zweiten Durchlauf wagen und die eher „bösen“ Entscheidungen treffen, um den ein oder anderen Erfolg zu holen, der mir im ersten Durchlauf verwehrt blieb.
    Und dann als Zwerg – Yeah! 💚

    0

Hinterlasse eine Antwort