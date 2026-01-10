Avowed: PS5-Vorbestellungen laufen bereits

Avowed erweitert sein Rollenspiel‑Universum und erreicht am 17. Februar 2026 erstmals die PlayStation 5.

Die Veröffentlichung bringt das Fantasy‑RPG von Obsidian Entertainment auf eine weitere große Plattform und wird von zwei Editionen begleitet, die im PlayStation Store bereits vorbestellbar sind. Avowed erscheint damit ein Jahr nach dem ursprünglichen Xbox‑ und PC‑Launch auch für Sonys Konsole.

Im Mittelpunkt steht eine technisch optimierte Umsetzung, die das Abenteuer in der Welt von Eora mit überarbeiteten Systemen und zusätzlichen Inhalten verbindet.

Die PS5‑Version wird zeitgleich mit einem großen Update ausgeliefert, das neue spielbare Rassen, einen erweiterten Fähigkeitenbau und zusätzliche Komfortfunktionen integriert. Die Entwickler nutzen den Release, um das Rollenspiel in mehreren Bereichen zu verfeinern und die Struktur des Abenteuers weiter zu schärfen.

Spieler erhalten die Wahl zwischen einer Standard Edition und einer Premium Edition, die preislich bei 49,99 Dollar genauer gesagt 59,99 Dollar liegen. Bei Amazon gibt es bisher nur die Xbox Avowed Steelboook-Edition.

Beide Varianten bieten Zugriff auf das vollständige Grundspiel, während die Premium‑Fassung zusätzliche digitale Inhalte umfasst. Der Launchtermin am 17. Februar markiert den offiziellen Start der PlayStation‑Ära für Avowed und erweitert die Reichweite des Titels um eine weitere große Community.