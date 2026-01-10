Avowed: PS5-Vorbestellungen laufen bereits

41 Autor: , in News / Avowed
Image: Xbox Game Studios

Avowed erscheint im Februar auf PS5 – Obsidian öffnet die Tore für Sonys Spielerbasis.

Avowed erweitert sein Rollenspiel‑Universum und erreicht am 17. Februar 2026 erstmals die PlayStation 5.

Die Veröffentlichung bringt das Fantasy‑RPG von Obsidian Entertainment auf eine weitere große Plattform und wird von zwei Editionen begleitet, die im PlayStation Store bereits vorbestellbar sind. Avowed erscheint damit ein Jahr nach dem ursprünglichen Xbox‑ und PC‑Launch auch für Sonys Konsole.

Im Mittelpunkt steht eine technisch optimierte Umsetzung, die das Abenteuer in der Welt von Eora mit überarbeiteten Systemen und zusätzlichen Inhalten verbindet.

Die PS5‑Version wird zeitgleich mit einem großen Update ausgeliefert, das neue spielbare Rassen, einen erweiterten Fähigkeitenbau und zusätzliche Komfortfunktionen integriert. Die Entwickler nutzen den Release, um das Rollenspiel in mehreren Bereichen zu verfeinern und die Struktur des Abenteuers weiter zu schärfen.

Spieler erhalten die Wahl zwischen einer Standard Edition und einer Premium Edition, die preislich bei 49,99 Dollar genauer gesagt 59,99 Dollar liegen. Bei Amazon gibt es bisher nur die Xbox Avowed Steelboook-Edition.

Beide Varianten bieten Zugriff auf das vollständige Grundspiel, während die Premium‑Fassung zusätzliche digitale Inhalte umfasst. Der Launchtermin am 17. Februar markiert den offiziellen Start der PlayStation‑Ära für Avowed und erweitert die Reichweite des Titels um eine weitere große Community.

  3. Phonic 288125 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.01.2026 - 11:26 Uhr

    Habs nie gespielt, aber aufgrund der Forza News und dem Umsatz der auf den PS5 gemacht wurde macht es Sinn. Denke aber das Avowed da nicht mithalten wird

    0
    • Krawallier 153635 XP God-at-Arms Silber | 10.01.2026 - 12:22 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Das können solche Spiele nie, selbst das gefeierte Claire Obscure dürfte aktuell eher so bei 5 Millionen sein, dass hat das 4 Jahre alte Forza 5 im etwa selben Zeitraum nur auf der Playstation erreicht.

      0
  4. Jack86 42420 XP Hooligan Krauler | 10.01.2026 - 11:36 Uhr

    Mal sehen, ob die Sony Spieler wirklich Lust auf MS Quantitätsspiele haben.

    2
  6. MeisterMichl 64700 XP Romper Stomper | 10.01.2026 - 12:39 Uhr

    Sollen mal lieber deutsche sprachausgabe hinzu fügen dann verkauft es sich noch besser auf der playstation.

    0
  7. RumRoGERs 117745 XP Scorpio King Rang 4 | 10.01.2026 - 12:56 Uhr

    Tolles Spiel. Ich freue mich ja besonders auf das Anniversary Update.

    0
  8. JohnWick 79565 XP Tastenakrobat Level 4 | 10.01.2026 - 13:08 Uhr

    Man kann sagen was man will , aber das ist einfach : „ This is for the Players“ was es bedeuten sollte.
    Xbox lebt einfach dieses Motto.
    Es wird natürlich wieder Leute geben die behaupten werden , das Xbox am Ende wäre .
    Ich sage dazu : Blödsinn !!
    Mit dieser Aktion beweist Xbox , was Sony immer noch nicht verstanden hat.
    Spiele sollten allen Spaß machen .
    Dieses Exklusiv Gehabe ging mir schon immer etwas auf die Nerven , besonders wenn ich zu Sony geschaut habe.

    2
  9. Nibelungen86 311220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.01.2026 - 13:24 Uhr

    An die Playstation Spieler, unbedingt nachholen und spielen, ist ein tolles Game, für Fantasy Fans fast schon ein muss.

    0

