Avowed: Rollenspiel setzt höchstwahrscheinlich auf Unreal Engine 5

Seit der im Jahr 2020 erfolgten Ankündigung gab es nur wenig neue Informationen zum kommenden Obsidian-Rollenspiel Avowed. Möglicherweise wird der Titel nächsten Monat auf dem Xbox und Bethesda Games Showcase vertreten sein und Fans neue Einsichten bescheren.

Ein mögliches Detail, wurde nun durch das LinkedIn-Profil von Aaron Dubois, dem Lead VFX Artist des Studios öffentlich. So wird Avowed aller Voraussicht nach, wie viele andere große Spiele, die sich aktuell in Entwicklung befinden, auf die Unreal Engine 5 setzen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Obsidian Entertainment liegt bisher nicht vor.

Ebenfalls für die Verwendung der Engine spricht, dass es bereits im August letzten Jahres ähnliche Berichte zum ebenfalls in Arbeit befindlichen The Outer Worlds 2 gab. Zusätzlich verwendete Obsidian für die Entwicklung von The Outer Worlds und Grounded die Unreal Engine 4.

Avowed befindet aktuell für Xbox Series X|S und PC in Entwicklung und soll Gerüchten zufolge bis Juni 2023 erscheinen.