Avowed: Satte drei Stunden Gameplay

Avowed ist ein bevorstehendes Action-RPG, das von Obsidian Entertainment entwickelt wird, bekannt für seine Arbeiten an Spielen wie The Outer Worlds und Pillars of Eternity. Das Spiel wurde erstmals 2020 während des Xbox Game Showcase angekündigt und befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC und Xbox Series X/S.

Das Gameplay von Avowed kombiniert klassische Rollenspiel-Elemente mit actionorientierten Kämpfen. Im Mittelpunkt steht ein First-Person-Kampfsystem, das die direkte Kontrolle über Magie, Nahkampf und Fernkampfwaffen erlaubt.

Spieler können ein vielfältiges Repertoire an Zaubern und Waffen nutzen, um ihre Gegner zu besiegen und sich durch die verschiedenen Herausforderungen der Welt zu bewegen. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Charakterentwicklung, die den Spielern ermöglicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten anzupassen, um den eigenen Spielstil zu reflektieren.

Das Spiel nutzt eine detaillierte Open-World-Umgebung, die von der einzigartigen Kunst- und Architektur von Pillars of Eternity inspiriert ist. Dabei setzt es auf moderne Grafiktechniken, um die Welt lebendig und immersiv zu gestalten. Die Entwickler haben versprochen, ein episches Abenteuer zu liefern, das den Spielern viele Freiheiten lässt, wie sie ihre Quests angehen und mit der Welt interagieren.

Ob dieses Versprechen auch nur annähernd gehalten werden kann, konnten geladene Gäste jetzt selbst herausfinden. Wie bereits erwähnt, wurde das Spiel in einem ersten Hands-on diversen Medien vorgestellt. Somit habt ihr jetzt noch einmal die Möglichkeit, das Spiel genauer anzusehen.

Schaut euch hier satte 180 Minuten Gameplay aus Avowed an: