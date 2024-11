Avowed: Spencer: Qualität nicht Grund für Verschiebung

Autor:, in / Avowed

Xbox Game Studios hat so viele First-Party-Spiele in diesem Jahr in seiner Pipeline, dass man sich fragt, wer das alles spielen soll.

Wohl auch, damit jedes Spiel seine Chance erhält, wurde Avowed vor einigen Monaten auf den 18. Februar 2025 verschoben.

Das Spiel von Obsidian Entertainment wurde aber nicht wegen Qualitätsproblemen verschoben.

Mit Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones und der Große Kreis oder der Diablo IV-Erweiterung Vessel of Hatred könne man sich Verschiebungen leisten, so Phil Spencer im Interview mit Game File.

Der Chef der Spielsparte bei Microsoft sagte:

„Wir können es uns leisten, wenn wir die Diablo-Erweiterung haben, dann Black Ops, dann Indy [und der Große Kreis].“ „Wir haben es nicht verschoben, weil Obsidian die Zeit brauchte. Sie werden die Zeit nutzen.“ „[Xbox Game Studios-Chef] Matt Booty und ich, wir haben es geplant, wir haben mit dem Game Pass-Team gesprochen… Wir sagten: ‚Okay, lasst uns sicherstellen, dass wir das ein wenig besser einteilen‘“, fügte er hinzu.