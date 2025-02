Avowed: Spiel hat 6 Jahre Entwicklung und 2 Reboots hinter sich

Über die Entwicklungszeit von Avowed sprach Game Director Carrie Patel in einem Interview mit Bloomberg. Wie sie verraten hat, übernahm sie die Verantwortung und die Führung für das Spiel, als das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gestürmt wurde. Da erfuhr das Team bei Obsidian Entertainment, dass nach zwei Jahren Entwicklungszeit der Reboot-Knopf gedrückt wurde.

„Es war wirklich eine Herausforderung an allen Fronten“, sagte sie über diese Zeit.

„Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten vier Jahren so viel gelernt habe, was ich zu Beginn des Prozesses gerne gewusst hätte. Es ist definitiv ein Job, bei dem es viele Höhen und Tiefen gibt.“