Avowed: Spielerfreiheit und individuelle Entscheidungsfindung

Avowed, das kommende Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, legt großen Wert auf Spielerfreiheit und individuelle Entscheidungsfindung.

Die Spieler können ihren Charakter nach eigenen Vorlieben gestalten, einschließlich der Wahl von Spezies, Hintergrund und Fähigkeiten. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen, Zaubern und Ausrüstungsgegenständen, die es ermöglichen, den eigenen Spielstil zu entwickeln.

„Es gibt Entscheidungen, die Sie treffen können, und die Folgen von Maßnahmen, die Sie ergreifen oder nicht ergreifen können, unabhängig davon, ob sie Ihnen vorhergesagt wurden oder nicht, die sich auf die Zukunft ganzer Siedlungen, einzelner Menschen, Gruppen von Menschen – im Grunde auf das gesamte Spektrum – auswirken werden“, sagt Regionaldirektor Berto Ritger.

„Ich neige immer dazu, dem Spieler so viel wie möglich zum Entdecken zu überlassen“, sagt Narrative Designer Kate Dollarhyde.

„Wenn eine Welt leicht verdaulich ist und dem Spieler in die Hand gegeben wird, nimmt sie ihm eine Menge Geheimnisse, weil es weniger zu finden gibt. Wir wollen, dass der Inhalt lesbar ist, damit die Spieler wissen, was vor sich geht und wie sie sich durch die Quests bewegen können, aber ich will nicht, dass die richtige Antwort jedes Mal offensichtlich ist.“

„Es ist eine Art Gespräch zwischen uns, den Designern, und dem Spieler. Wir geben Ihnen eine Plattform, um mit uns zu sprechen. Wir möchten, dass Sie sich an diesem Gespräch genauso beteiligen wie wir. Wir stellen die Werkzeuge dafür zur Verfügung, lassen aber auch Raum, damit du so spielen kannst, wie du willst.“

„Wenn wir uns hinsetzen, um den kritischen Pfad, die regionalen Geschichten und die Nebenquests zu entwerfen, denken wir immer an kurz-, mittel- und langfristige Entscheidungen. Es wird ein bisschen kompliziert, herauszufinden, wie das alles zusammenpasst, aber zum Glück ist das Design iterativ“, fügt Dollarhyde hinzu.

„Wenn jede Entscheidung und jedes Ergebnis völlig vorhersehbar ist, ist das nicht unbedingt lohnend, weil man den Reiz des Neuen vermisst“, sagt Game Director Carrie Patel.

„Aber wenn sich die Dinge so anfühlen, als kämen sie aus heiterem Himmel, dann kann das sehr verwirrend sein. Als Spieler ist man der Protagonist einer Geschichte, und wir wollen, dass die Ergebnisse und Konsequenzen sich verdient anfühlen. Wir verfeinern dies durch viele Iterationen und interne Tests, um sicherzustellen, dass wir Entscheidungen, vor allem die großen, und ihre Konsequenzen vorhersehen.“