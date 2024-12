Avowed: Start von Quests auf verschiedene Arten möglich

Große Handlungsfreiheit genießen Spieler offenbar auch in Avowed. Im Rollenspiel von Obsidian Entertainment lassen sich Quests auf verschiedene Arten angehen, wie Berto Ritger, Environment Region Designer, verriet.

Die Möglichkeiten, wie eine Quest angegangen wird, hängt dabei auch von den Entscheidungen der Spieler ab, so Ritger im Interview mit GamesRadar.

Ritger sagte: „Ich denke, dass es bei fast jeder, wenn nicht sogar bei jeder Quest im Spiel mehr als eine Möglichkeit gibt, sie zu beginnen. Man kann Dinge in anderer Reihenfolge tun und Gegenstände aufsammeln und sie Leuten geben, die sie haben wollen, oder einen Charakter töten oder was auch immer, man kann Dinge in anderer Reihenfolge spielen.“

„Man kann einen Dungeon von einer anderen Richtung aus angehen, als man es normalerweise tun würde, oder umgekehrt. Und wir wollen, dass man das tun kann, je nachdem, wie man sich auf natürliche Weise durch die Welt bewegt.“