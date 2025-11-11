Avowed: Studio arbeitet an einem Nachfolger – Gerücht

50 Autor: , in News / Avowed
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Avowed 2 soll sich laut Aussage des Mitbegründers Chris Avellone in der Entwicklung befinden.

Obsidian Entertainment soll aktuell keine Pläne für The Outer Worlds 3 haben. Laut Aussagen von Studio-Mitgründer Chris Avellone arbeite man an den offensichtlichen DLCs für The Outer Worlds 2, der zwei zuvor angekündigte Story-Erweiterungen erhält. An einen Nachfolger des Rollenspiels scheint man zum jetzigen Zeitpunkt aber wohl nicht zu denken.

Noch interessanter ist aber Avellones Behauptung, Obsidian arbeite an der Entwicklung eines Nachfolgers zu Avowed. Das Fantasy-Rollenspiel, das im Februar 2025 veröffentlicht wurde, scheint damit erfolgreich genug gewesen zu sein, um eine Fortsetzung zu erhalten.

Die aktuelle Roadmap für Avowed reicht bis in den Herbst und beinhaltet geplante Funktionen wie New Game+, neue Waffentypen, einen Fotomodus und mehr.

Der Aussage von Avellone zu Avowed 2 ist mit Vorsicht zu genießen. Zwar mag er auch nach seinem Weggang von Obsidian zweifelsohne Kontakte zum Studio haben, offiziell ist der Nachfolger damit aber noch lange nicht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Avowed

50 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Truelies82 12480 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.11.2025 - 17:57 Uhr

    Teil 1 muss ich noch spielen aber das was ich bisher alles gesehen habe, gefällt mir sehr gut und würde für mich auch einen Nachfolger rechtfertigen

    1
  3. Jack86 34660 XP Bobby Car Geisterfahrer | 11.11.2025 - 18:15 Uhr

    Hoffentlich bekommen sie diesmal mehr Zeit und können diesmal ne gute Immersion bieten.

    0

Hinterlasse eine Antwort