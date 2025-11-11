Avowed: Studio arbeitet an einem Nachfolger – Gerücht

Avowed 2 soll sich laut Aussage des Mitbegründers Chris Avellone in der Entwicklung befinden.

Obsidian Entertainment soll aktuell keine Pläne für The Outer Worlds 3 haben. Laut Aussagen von Studio-Mitgründer Chris Avellone arbeite man an den offensichtlichen DLCs für The Outer Worlds 2, der zwei zuvor angekündigte Story-Erweiterungen erhält. An einen Nachfolger des Rollenspiels scheint man zum jetzigen Zeitpunkt aber wohl nicht zu denken.

Noch interessanter ist aber Avellones Behauptung, Obsidian arbeite an der Entwicklung eines Nachfolgers zu Avowed. Das Fantasy-Rollenspiel, das im Februar 2025 veröffentlicht wurde, scheint damit erfolgreich genug gewesen zu sein, um eine Fortsetzung zu erhalten.

Die aktuelle Roadmap für Avowed reicht bis in den Herbst und beinhaltet geplante Funktionen wie New Game+, neue Waffentypen, einen Fotomodus und mehr.

Der Aussage von Avellone zu Avowed 2 ist mit Vorsicht zu genießen. Zwar mag er auch nach seinem Weggang von Obsidian zweifelsohne Kontakte zum Studio haben, offiziell ist der Nachfolger damit aber noch lange nicht.