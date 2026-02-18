Avowed: Technisch solide für PlayStation 5 umgesetzt

Obsidian liefert auf PlayStation 5 und PS5 Pro eine überzeugende UE5‑Version von Avowed ab.

Auf der PlayStation 5 zeigt Avowed eindrucksvoll, wie viel aus der Unreal Engine 5 herauszuholen ist, wenn man sie gezielt einsetzt. Wie Digital Foundry berichtet, sind Lumen und Nanite sauber integriert, die Bildqualität bleibt stabil und vermeidet die weichen, unter 1080p liegenden Präsentationen, die andere UE5‑Titel zuletzt geplagt haben.

Die drei bekannten Modi – 30fps Qualität, 40fps Balanced und 60fps Performance – sind auch hier an Bord, inklusive funktionierender VRR‑Varianten.

Der Qualitätsmodus peilt 1440p an, wobei die Series X dieses Ziel etwas häufiger hält. Beide Konsolen nutzen laut den Ergebnissen der Experten hardwarebasiertes Lumen über ein vereinfachtes Proxy‑Mesh, das sichtbar bessere Ergebnisse liefert als die softwarebasierte Variante.

Unterschiede zeigen sich vor allem im Performance‑Modus: Die PS5 reduziert in der Stadtregion entfernte Schatten und Vegetation und arbeitet mit etwas niedrigerer Auflösung, läuft dafür aber minimal ruhiger. Beide Systeme bewegen sich meist im Bereich zwischen 50 und 60fps und profitieren klar von VRR.

Der 40fps‑Modus bleibt auf beiden Konsolen stabil, während die entsperrten VRR‑Modi ein überraschendes Ergebnis liefern: Auf PS5 funktionieren sie exakt wie vorgesehen, während die Series X derzeit mit Tearing kämpft – trotz VRR. Hier liegt Sonys Konsole ausnahmsweise vorn.

Auf der PS5 Pro bleibt das Bild weitgehend identisch zur Series X: 1440p im Qualitätsmodus, 1080p im Performance‑Modus, keine zusätzlichen Raytracing‑Features und kein PSSR. Die Pro bietet lediglich etwas stabilere 60fps und reduziertes Frame‑Pacing im 30fps‑Modus.

Unterm Strich liefert Avowed auf PS5 und PS5 Pro eine rundum gelungene UE5‑Umsetzung, technisch sauber, optisch stimmig und mit sinnvoller Modus‑Auswahl. Der PC bleibt die beste Plattform, doch auf Konsole bekommen alle Spieler eine hochwertige Version eines ohnehin starken Rollenspiels.