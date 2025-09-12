AWAKEN: Astral Blade: Exklusive Xbox-Demo, Release 2025

Das Side-Scrolling-Actionspiel AWAKEN: Astral Blade erscheint im Jahr 2025. Die exklusive Xbox-Demo könnt ihr jetzt schon ausprobieren!

Publisher ESDigital Games freut sich, ankündigen zu können, dass AWAKEN – Astral Blade, das von Dark Pigeon Games entwickelte düstere Metroidvania-inspirierte Side-Scrolling-Actionspiel, noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Diese Nachricht folgt auf das erfolgreiche Debüt des Spiels auf der PlayStation 5 und dem PC über Steam und den Epic Games Store, wo es bereits von den Kritikern gelobt wurde und positives Feedback von den Spielern erhalten hat. AWAKEN – Astral Blade wird für seine atmosphärische Welt, die rasanten Kämpfe und die beeindruckende Grafik gelobt und lässt seine treue Fangemeinde weltweit weiter wachsen.

Spieler können bereits einen Teil von AWAKEN – Astral Blade im ID@Xbox Indie Selects Demo Fest erleben, das bis zum 30. September 2025 auf Xbox-Plattformen verfügbar ist.

Diese exklusive Demo bietet einen ersten Blick auf Tanias Fähigkeiten, ihren Kampfstil und die dunkle Welt, die es zu erkunden gilt, bevor das Spiel später in diesem Jahr auf Konsole erscheint.