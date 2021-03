Away: The Survival Series: Dieser Zuckergleiter will alle Xbox-Herzen erobern

Laurent Bernier, Creative Director, Breaking Walls hat bekannt gegeben, dass Away: The Survival Series für Xbox veröffentlicht wird.

Habt ihr euch jemals gefragt, wie es wäre, die Natur als kleines Tier zu erkunden? Das haben sich die Entwickler von Away: The Survival Series auch gefragt und so haben sie vor fünf Jahren angefangen ein Abenteuerspiel zu entwickeln, in dem man die Rolle eines kleinen „Zuckergleiters“ spielt.

Das Spiel war eine lange Zeit in der Entwicklung, aber jetzt, wo die Veröffentlichung des Spiels näher rückt, freuen sich die Verantwortlichen, ankündigen zu können, dass Away: The Survival Series im Jahr 2021 für Xbox One und über die Abwärtskompatibilität für Xbox Serie X|S erscheinen wird.

Inspiriert von Naturdokumentationen, nimmt Away euch mit auf die Reise eines Zuckergleiters mitten in die Wildnis, um seine Familie zu retten. Ihr gleitet über neblige Abgründe, springt von Baum zu Baum und klettert bis in die Baumkronen, während ein Erzähler jede eurer Bewegungen beschreibt. Als Zuckergleiter könnt ihr dazu die Umgebung erkunden, wie ihr möchtet.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zum Spiel:

Einige Gameplay-Videos wurden ebenfalls veröffentlicht:

Ein weiteres Video zeigt Ausschnitte zu den Aufnahmen des Soundtracks:

Und einen kleinen Vorgeschmack auf die Musik und Geräuschkulisse im Spiel gibt es hier: