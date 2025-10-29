Awaysis: Dungeon Brawler erscheint 2026 im Xbox Game Pass

Awaysis unterstützt Xbox Play Anywhere und erscheint im Jahr 2026 direkt im Xbox Game Pass.

Der ultimative Dungeon Brawler Awaysis kommt 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Game Pass.

Awaysis ist ein Dungeon-Brawler, bei dem jeder Treffer, jeder Sturz und jede lächerliche Kombo von der Physik gesteuert wird. Ihr werdet euch euren Weg durch das schwebende Relikt von Awaysis bahnen – eine magische Welt, die am Rande der Dunkelheit schwankt.