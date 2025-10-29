Awaysis: Dungeon Brawler erscheint 2026 im Xbox Game Pass

Der ultimative Dungeon Brawler Awaysis kommt 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Game Pass.
Awaysis ist ein Dungeon-Brawler, bei dem jeder Treffer, jeder Sturz und jede lächerliche Kombo von der Physik gesteuert wird. Ihr werdet euch euren Weg durch das schwebende Relikt von Awaysis bahnen – eine magische Welt, die am Rande der Dunkelheit schwankt.
Da bin ich wirklich gespannt – entweder es wird richtig gut oder das „Physik basierte Kampfsystem“ bedeutet dass es am Ende bestenfalls Streamer-Trash ist… Und es hat tatsächlich Potenzial in beide Richtungen 😅