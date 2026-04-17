Awaysis: Microsoft-Finanzierung sichert Xbox Game Pass Release – Bericht

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Image: CULT Games

Awaysis: Microsoft finanziert angeblich neuen Multiplattform-Dungeon-Crawler.

Laut einem Bericht von Stephen Totilo soll Microsoft den kommenden Dungeon-Crawler Awaysis vollständig finanziert haben.

Der Titel soll im Jahr 2026 als Day-One-Release in den Xbox Game Pass aufgenommen werden und gleichzeitig auf mehreren Plattformen erscheinen. Neben Xbox Series X|S und Xbox auf PC ist demnach auch ein Release für PlayStation 5 sowie Steam vorgesehen.

Konkrete Details zum Gameplay wurden im Zusammenhang mit dem Bericht nicht umfassend bestätigt, allerdings wird der Titel als klassischer Dungeon-Crawler eingeordnet, der sich auf kooperative oder actionorientierte Spielmechaniken konzentrieren soll.

Die vollständige Finanzierung durch Microsoft würde darauf hindeuten, dass der Publisher eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Vermarktung des Projekts einnimmt, während gleichzeitig eine breite Plattformstrategie verfolgt wird.

Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die beteiligten Entwickler steht bislang noch aus.

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5 Kommentare Added

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  1. Kreator78 74790 XP Tastenakrobat Level 2 | 17.04.2026 - 07:43 Uhr

    Dungeon Crawler ist bei mir eher eye of the Beholder oder Dungeon master

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  2. d4wGkw0n 43840 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 08:16 Uhr

    Meins ist es nicht, aber wenn am Ende alle davon profitieren, warum nicht.

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  3. Katanameister 391760 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.04.2026 - 08:47 Uhr

    Könnte ganz unterhaltsam werden, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.

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  5. EdgarAllanFloh 123100 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 09:58 Uhr

    Irgendwie frage ich mich nach dem Video ja, was das für ein Spiel sein soll. Zunächst hatte ich an was wie Tunic gedacht. Dann sah es bei den Arenakämpfen eher wie Street Fighter mit Schwertern aus.

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