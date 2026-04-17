Awaysis: Microsoft-Finanzierung sichert Xbox Game Pass Release – Bericht

Laut einem Bericht von Stephen Totilo soll Microsoft den kommenden Dungeon-Crawler Awaysis vollständig finanziert haben.
Der Titel soll im Jahr 2026 als Day-One-Release in den Xbox Game Pass aufgenommen werden und gleichzeitig auf mehreren Plattformen erscheinen. Neben Xbox Series X|S und Xbox auf PC ist demnach auch ein Release für PlayStation 5 sowie Steam vorgesehen.
Konkrete Details zum Gameplay wurden im Zusammenhang mit dem Bericht nicht umfassend bestätigt, allerdings wird der Titel als klassischer Dungeon-Crawler eingeordnet, der sich auf kooperative oder actionorientierte Spielmechaniken konzentrieren soll.
Die vollständige Finanzierung durch Microsoft würde darauf hindeuten, dass der Publisher eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Vermarktung des Projekts einnimmt, während gleichzeitig eine breite Plattformstrategie verfolgt wird.
Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die beteiligten Entwickler steht bislang noch aus.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dungeon Crawler ist bei mir eher eye of the Beholder oder Dungeon master
Meins ist es nicht, aber wenn am Ende alle davon profitieren, warum nicht.
Könnte ganz unterhaltsam werden, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Kann man dann mal antesten.
Irgendwie frage ich mich nach dem Video ja, was das für ein Spiel sein soll. Zunächst hatte ich an was wie Tunic gedacht. Dann sah es bei den Arenakämpfen eher wie Street Fighter mit Schwertern aus.