Awaysis: Microsoft-Finanzierung sichert Xbox Game Pass Release – Bericht

Laut einem Bericht von Stephen Totilo soll Microsoft den kommenden Dungeon-Crawler Awaysis vollständig finanziert haben.

Der Titel soll im Jahr 2026 als Day-One-Release in den Xbox Game Pass aufgenommen werden und gleichzeitig auf mehreren Plattformen erscheinen. Neben Xbox Series X|S und Xbox auf PC ist demnach auch ein Release für PlayStation 5 sowie Steam vorgesehen.

Konkrete Details zum Gameplay wurden im Zusammenhang mit dem Bericht nicht umfassend bestätigt, allerdings wird der Titel als klassischer Dungeon-Crawler eingeordnet, der sich auf kooperative oder actionorientierte Spielmechaniken konzentrieren soll.

Die vollständige Finanzierung durch Microsoft würde darauf hindeuten, dass der Publisher eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Vermarktung des Projekts einnimmt, während gleichzeitig eine breite Plattformstrategie verfolgt wird.

Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die beteiligten Entwickler steht bislang noch aus.