AWOL Vision: Präsentiert Aetherion-Serie auf der CES 2026

AWOL Vision präsentiert die Aetherion-Serie: Der schärfste 4K-Triple-Laser-Ultra-Short-Throw-Projektor der Welt mit branchenführender Geschwindigkeit, Größe und Präzision.

AWOL Vision stellt heute die Aetherion-Serie vor, bestehend aus Aetherion Max und Aetherion Pro. Die neue Produktreihe markiert die bisher fortschrittlichste Projektionstechnologie der Marke und ist das weltweit schärfste 4K-Triple-Laser-Ultra-Short-Throw-System (UST). Basierend auf der firmeneigenen PixelLock-Technologie, einem neuen hochpräzisen optischen Engine und einer Vielzahl führender Innovationen setzt Aetherion neue Maßstäbe in den Bereichen Speed, Scale & Sharpness für Kino, Sport und Gaming auf professionellem Niveau.

Mit bis zu 200 Zoll 4K-Schärfe, Gaming-Latenzen im 1-ms-Bereich, VRR, ALLM, einem nativen Kontrastverhältnis von 6.000:1, 3.300 ISO-Lumen (2.600 ISO-Lumen beim Aetherion Pro) sowie PixelLock Technologie, die jedes Pixel perfekt synchronisiert und zu präziser, randloser Bildschärfe verschmilzt, definiert Aetherion die Leistungsklasse der Ultra-Short-Throw-Projektion neu. Es ist der erste UST-Projektor der Branche, der selbst bei gigantischen 200 Zoll die volle 4K-Detailtreue bewahrt.

“Aetherion ist die Summe all unserer Erfahrungen bei der Weiterentwicklung von UST-Technologien”, sagt Andy Zhao, Gründer & CEO von AWOL Vision. “Er wurde entwickelt, um in jeder Kategorie zu dominieren – Geschwindigkeit für Gamer, Bildgröße für Heimkino- und Sportfans und eine Schärfe, die jeden 4K-UST-Projektor übertrifft. Ob im Wohnzimmer, im Hobbyraum oder im Garten: Mit Aetherion sieht man den Unterschied bis auf den letzten Pixel.”

Aetherion Max und Aetherion Pro werden während der gesamten CES 2026 am Stand von AWOL Vision in der Central Hall, Stand 20410, präsentiert.

SCALE: 4K-Schärfe bis zu 200 Zoll

Aetherions beeindruckende Fähigkeit, selbst bei extremen Bildgrößen eine echte 4K-Fidelity zu bewahren, wird durch die proprietäre PixelLock Technologie möglich. Diese Pixel-Ausrichtungstechnologie stellt sicher, dass jedes einzelne Pixel eines 4K-Bildes perfekt verschmolzen, synchronisiert und absolut präzise auf der Leinwand positioniert wird, ohne Farbsäume, Fehljustierungen oder Unschärfen, selbst bei gigantischen 200 Zoll. UST-Projektoren sind aufgrund ihres extremen Projektionswinkels und des komplexen optischen Aufbaus besonders anfällig für Pixel-Drift und Farbseparation. PixelLock wurde speziell entwickelt, um genau diese Herausforderungen zu lösen.

PixelLock ist nicht nur Software. Es ist ein integriertes optisches, mechanisches und digitales Ausrichtungssystem, das Fertigungstoleranzen von Linsenelementen, temperaturbedingte Ausdehnung, mikroskopische Verformungen durch UST-Projektionswinkel, Unregelmäßigkeiten im reflektierenden Lichtweg sowie DLP-Sequenzierungsartefakte ausgleicht. Es stellt sicher, dass jeder Lichtweg optisch synchron bleibt – selbst wenn sich äußere Bedingungen verändern. Zu den zentralen Komponenten gehören:

Kongruente Pixelausrichtung, die selbst bei extremen Bildgrößen vollständig frei von Farbsäumen bleibt

Branchenweit erstes DLC-beschichtetes (Diamond-Like Carbon) Linsensystem, das die Lichttransmission auf 99,97 % erhöht und parasitäre Reflexionen um 30 % reduziert für ein saubereres, schärferes und klareres Bild

Saphir- Optiklinse, die einen hohen Brechungsindex mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte kombiniert, um Abbildungsfehler zu reduzieren und die Langlebigkeit für dauerhaft präzise Bildschärfe zu erhöhen

Die dünnste terminale Bildgebungslinse, entwickelt für gleichmäßige Lichtverteilung und minimale Dispersion

Motorisierte staubdichte Linsenabdeckung, die die Bildklarheit über viele Jahre hinweg bewahrt

Das Ergebnis ist eine kinoreife Projektionsfläche ohne Unschärfen, ohne Helligkeitsabfall und ohne Kompromisse – ideal für Heimkinos, große Wohnzimmer und projektionsbasierte Entertainment-Bereiche.

SHARPNESS: Effortless Stunning Visuals

Aetherion liefert das bislang schärfste 4K-UST-Bild – ganz gleich, ob direkt nach dem Auspacken oder nach präziser Feinabstimmung durch Heimkino-Enthusiasten. Das fortschrittliche optische Engine erzeugt atemberaubende Klarheit mit minimalem Einrichtungsaufwand, unterstützt durch AWOL Visions PixelLockTechnologie und eine Reihe filmischer Kontrast- und Farbabstimmungen, darunter:

6.000:1 nativer Kontrast / 60.000:1 EBL (Enhanced Black Level) für tiefes, plastisches Bild

für tiefes, plastisches Bild EBL Shadow Refinement mit einem 7-Stufen-IRIS-System , das die Helligkeit formt und Schattendetails Szene für Szene optimiert

mit einem , das die Helligkeit formt und Schattendetails Szene für Szene optimiert Optisches Design ohne Lichtstreuung für sauberere Schwarztöne und klarere Highlights

für sauberere Schwarztöne und klarere Highlights 3.300 ISO-Lumen (Aetherion Max) und 2.600 ISO-Lumen (Aetherion Pro) für helle, kraftvolle Bilder, die sich auch in realen Wohnräumen durchsetzen

(Aetherion Max) und (Aetherion Pro) für helle, kraftvolle Bilder, die sich auch in realen Wohnräumen durchsetzen Anti-RBE-Technologie , die Regenbogenartefakte um 99,99 % reduziert für ein ablenkungsfreies Seherlebnis in 2D und 3D

, die Regenbogenartefakte um 99,99 % reduziert für ein ablenkungsfreies Seherlebnis in 2D und 3D Unterstützung für Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ und Filmmaker Mode

Dynamic Tone Mapping (DTM) für eine HDR-Optimierung in Echtzeit

Gemeinsam erzeugen diese Innovationen eine atemberaubend präzise Bildqualität mit satten Farben, weichen Tonwertübergängen und außergewöhnlicher Klarheit in jedem einzelnen Frame. Zusätzlich zu seiner visuellen Leistung kann Aetherion – in Kombination mit einem Heim-Audiosystem wie dem AWOL Vision ThunderBeat – auch als integrierter Center-Channel-Lautsprecher fungieren, sodass Nutzer den Ton direkt über den Projektor ausgeben können.

Für Power-User bietet Aetherion umfassende Möglichkeiten zur Feinanpassung von Kontrastverhalten, Farbzuordnung, Tonkurven und Pixelgeometrie – für vollständige Kontrolle über die Bildgestaltung, wenn gewünscht.

SPEED: Ultraschnelle Performance für Gaming und Action in Lichtgeschwindigkeit

Aetherion bietet ein Gaming- und Motion-Erlebnis der nächsten Generation – ermöglicht durch modernste Hardware und intelligente Bewegungssteuerung:

1-ms-Input-Latenz bei 240 Hz für wettbewerbstaugliche Reaktionsgeschwindigkeit

für wettbewerbstaugliche Reaktionsgeschwindigkeit VRR (Variable Refresh Rate) für flüssiges Gameplay und sportszenen ohne Tearing

für flüssiges Gameplay und sportszenen ohne Tearing Auto Low Latency Mode (ALLM) für das automatische Umschalten auf optimale Gaming-Einstellungen

für das automatische Umschalten auf optimale Gaming-Einstellungen Dolby Vision Gaming : Der erste Projektor, der Dolby Vision Gaming unterstützt – mit lebensechtem HDR, helleren Highlights, tieferen Schatten und satteren Farben dank dynamischer Metadaten

• Gigabit-Ethernet + Wi-Fi 7 für hochbandbreites Streaming und Cloud-Gaming

: Der erste Projektor, der Dolby Vision Gaming unterstützt – mit lebensechtem HDR, helleren Highlights, tieferen Schatten und satteren Farben dank dynamischer Metadaten • für hochbandbreites Streaming und Cloud-Gaming Angetrieben vom MT9655 mit 8 GB RAM & 128 GB ROM – dem leistungsstärksten SoC der Welt, erstmals in einem GTV-Projektor

– dem leistungsstärksten SoC der Welt, erstmals in einem GTV-Projektor Google Android TV 14.0 OS – das neueste, schnellste und intelligenteste Betriebssystem

Schnelle Action bleibt seidig, stabil und präzise und eröffnet damit einen völlig neuen Standard für UST-Gaming.

Verfügbarkeit

Der AWOL Vision Aetherion Max und der Aetherion Pro werden ab März 2026 im Handel erhältlich sein. Der Aetherion Max wird zu einem Verkaufspreis von 4.499 USD, der Aetherion Pro zu 3.499 USD angeboten. Frühbucherpreise, limitierte Vorteile und exklusive Kickstarter-Bundles starten Ende Januar 2026 im Rahmen einer siebentägigen Kampagne.