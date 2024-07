Axis: VFX-Unternehmen schließt seine Pforten

Die Krise in der Gaming-Branche hält weiter an, weshalb nun auch das größte schottische VFX-Unternehmen schließen muss.

In der Spielebranche sowie im Film- und TV-Sektor kriselt es weiter. Aufgrund der anhaltenden Probleme muss nun auch das Unternehmen Axis schließen, das sich bisweilen zum größten schottischen VFX-Studio aufgeschwungen hatte.

Bekannt ist das Studio unter anderem für seine Arbeit an Serien wie Doctor Who und Love, Death & Robots, aber ebenso für seine Beiträge zu Spiele-Franchises wie Halo, Gears of War, League of Legends: Wild Rift, Warframe und Magic: The Gathering.

Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Nachfrage nach den Leistungen des Studios während der Corona-Pandemie aufgrund des erhöhten Interesses an animierten Inhalten sprunghaft angestiegen. Anschließend seien jedoch zahlreiche Kundenprojekte weggefallen und das Studio wurde weniger häufig angefragt. Deshalb sei man nun gezwungen, das Unternehmen Axis aufzulösen, was zugleich bedeutet, dass 162 Arbeitsplätze verloren gehen.