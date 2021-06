Aztech Forgotten Gods: Erweiterter Ankündigungs-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Aztech Forgotten Gods

Zum Cyber-Stone-Action-Adventure Aztech Forgotten Gods wurde ein erweiterter Ankündigungstrailer veröffentlicht. In Aztech Forgotten Gods kämpft ihr in der fernen Zukunft als Achtli gegen die namensgebenden kolossalen vergessenen Götter. Um die Wahrheit hinter ihrer mesoamerikanischen Metropole aufzudecken, muss sie die Macht der Götter gegen sie einsetzen, während sie mithilfe eines uralten Steinartefakts mit Stärke und Anmut durch den Himmel schwebt und an Wänden entlangläuft.

Entwickler Lienzo verspricht eine riesige Stadt, die ihr erkunden könnt, eine einzigartige futuristische mesoamerikanische Kulisse, massive Bosse, eine tiefgründige Erzählung und eine neue Interpretation der Aztech-Mythologie.

Ursprünglich wurde das Spiel während des Nintendo Indie World Showcase-Events im April angekündigt und soll im Herbst für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Den erweiterten Ankündigungstrailer findet ihr gleich hier: