Babylon’s Fall: PlayStation exklusives RPG könnte sich für Square Enix als Flop erweisen

Nachdem Marvel’s Avengers und Guardians of the Galaxy den Erwartungen von Square Enix nicht vollends entsprechen konnten, steht womöglich mit Babylon’s Fall der nächste Kandidat in der Schlange. Dieser könnt sich auch bei den Premium AAA-Spielen des Entwicklers einreihen, denen ein Hit verwehrt wurde.

Denn das neue Action-Rollenspiel des Entwicklers Platinum Games erschien gestern offiziell für PlayStation 4|5 und PC via Steam und zog so gut wie keine Aufmerksamkeit auf sich.

Wie tweaktown.com berichtet, erreichte Babylon’s Fall zum Launch auf Steam etwa weniger als 1000 gleichzeitige Spieler. Auch auf Twitch war das Interesse mit rund 4000 Zuschauern nur gering.

Der Release von Elden Ring als starke Konkurrenz und der Mangel an Marketing, der dazu führte, dass das Spiel nicht präsent genug und in den Köpfen der Gamer war, könnten zwei der Gründe sein.

Manche mögen sich vielleicht auch nicht mit der erzwungenen Online-Konnektivität oder den Mikrotransaktionen anfreunden. Die wenigen und bisher scheinbar vorwiegend negative Kritiken tun ihr Übriges.