Back 4 Blood: Entwickler äußert sich zu Problemen der Solo-Kampagne

Turtle Rock Studios veröffentlicht diese Woche Back 4 Blood. Das Multiplayer-Survival-Horror-Spiel ist auch ohne zusätzliche Kosten über den Xbox Game Pass spielbar.

Der Entwickler äußerte sich jetzt zu den offensichtlichen Problemen in der Solo-Kampagne. So werden unter anderem Erfolge nicht freigeschaltet oder wichtige Supply Points nicht gewährt, die für das Voranschreiten im Spiel unverzichtbar sind. Auch die Verfolgung von Ingame-Statistiken sei nicht möglich.

Über Twitter erkannte Turtle Rock diese Probleme im Spiel zumindest an. Eine Lösung habe man zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht parat, doch man überlege, wie man sie angehen könne. Sobald man Neuigkeiten zur möglichen Umsetzung habe, werde man Spieler darüber informieren.

❗ Attention Cleaners! ❗

We have heard your frustrations about progression in solo mode and are discussing ways to address the issue. Thank you for your patience and feedback at this time – we'll have more news as we strategize on potential ways to make it happen.

— Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) October 9, 2021