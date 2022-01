Back 4 Blood: Neue Charaktere DLC gebunden, keine Pläne für mehr PvP

Phil Robb, Mitbegründer und Creative Director bei Turtle Rock hat auf Reddit bei einem Q&A zu Back 4 Blood Fragen der Fans beantwortet. Er spricht über die neuen Charaktere, darüber, ob weitere PvP-Inhalte entwickelt werden, über neue Möglichkeiten zum Schwierigkeitsmodus und mehr.

Er verrät, dass das Team an weiteren Karten arbeitet, wobei die Anzahl der Decks erhöht werden soll und in Zukunft mehr als acht geben wird.

Neue Charaktere werden an die DLC-Drops gebunden sein, ihr müsst also den DLC besitzen, um diese Charaktere nutzen zu können. Spieler müssen nicht unbedingt den Season Pass besitzen, man kann den DLC auch einzeln kaufen, wenn er herauskommt.

Neue PvP-Inhalte sind derzeit nicht in der Planung, und auf die Frage, ob es gut war, das Studio an Tencent zu verkaufen antwortet er:

„Wir hätten den Deal nicht gemacht, wenn wir keinen Wert darin sehen würden. Tencent bringt eine Menge Dinge in die Beziehung ein, auf die wir lange Zeit verzichten mussten. Ressourcen, die es uns ermöglichen, das Team zu vergrößern und bessere Spiele zu entwickeln. Ein starker finanzieller Rückhalt, der uns ein Maß an Stabilität bietet, das wir als unabhängiges Unternehmen nie hatten. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand an uns herangetreten ist, der uns übernehmen will, aber es ist das erste Mal, dass uns ein Deal angeboten wurde, der uns die Möglichkeit bietet, unsere Kultur zu erhalten und das Studio in allen Bereichen zu verbessern.“