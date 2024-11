Back 4 Blood: Neue Hinweise auf Nachfolger

Autor:, in / Back 4 Blood

Im Februar 2023 beendete Turtle Rock Studios die Post-Launch-Unterstützung für das Zombie-Koop-Spiel Back 4 Blood. Als kleines Team, welches sich einem neuen Spiel widme, fehle es fortan an Kapazitäten, um weitere Inhalte bereitzustellen, wie es damals hieß.

Bei dem neuen Spiel könnte es sich um einen Nachfolger zu Back 4 Blood handeln. Die Spekulation wird jetzt durch den Lebenslauf des Schauspielers und Stuntman Jesse Hutch befeuert. Hutch war bereits am Motion Capture des ersten Teils beteiligt und gibt jetzt an, am Projekt „Gobi“ mitzuarbeiten.

Gobi war der Codename von Back 4 Blood, wie man der SteamDB-Seite entnehmen kann. Darüber hinaus wurde schon im Mai letzten Jahres die Domain back4blood2.com registriert.