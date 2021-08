Back 4 Blood: Performance-Vergleich zwischen neuen und alten Konsolen

Autor:, in / Back 4 Blood

In einem weiteren Video zur Beta-Version von Back 4 Blood werden Grafik und Framerate der neuen und alten Konsolen miteinander verglichen.

In einem ersten Video wurden bereits die Grafik und die Framerate der Xbox Series X|S-, PlayStation 5- und PC-Version der Beta von Back 4 Blood miteinander verglichen. Nun folgt der Vergleich zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Xbox One X, Xbox One und PlayStation 4 Pro, PlayStation 4.

Auflösung

Xbox Series X und PlayStation 5: 2160p.

Xbox One X: 1872p

Xbox Series S und PlayStation 4 Pro: 1296p.

Xbox One und PlayStation 4: 792p

Die Auflösung wurde im ersten Akt überprüft, weshalb dynamische Auflösungen für andere Bereiche nicht ausgeschlossen werden können.

Die Xbox-Versionen haben einige Gamma- und Kontrastabweichungen, die in den Spieleinstellungen oder auf dem Fernseher korrigiert werden können.

Framerate

Xbox Series X|S und PlayStation 5: 60fps.

Xbox One X, Xbox One, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4: 30fps

Wie schon im ersten Video gilt auch hier, dass bei den Ergebnissen unbedingt berücksichtigt werden sollte, dass es sich bei diesem Vergleich um die Beta-Version des Spiels handelt.