Back 4 Blood: Pikanter Schlagabtausch mit KFC Gaming

KFC Gaming, die noch relativ junge Gaming-Sparte der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, verschmähte kürzlich via Twitter den neu erschienenen Zombie-Shooter Back 4 Blood als billige Left 4 Dead-Kopie. „Jedes Meisterwerk hat seine billige Kopie“, so der genaue Wortlaut des Tweets.

Every masterpiece has its cheap copy pic.twitter.com/BjXpvH8PN8

Back 4 Blood-Entwickler Turtle Rock Studios, das ebenfalls für die Entwicklung des ersten Left 4 Deads zuständig war, ließ es sich daraufhin nicht nehmen, ebenfalls auf Twitter, gegen den Fastfood-Riesen auszuteilen.

„Elf Kräuter und Gewürze und trotzdem kein Geschmack“, so die Antwort des Studios in Anspielung auf das Originalrezept von KFC-Gründer Harland D. Sanders, welches aus elf Kräutern und Gewürzen bestanden haben soll.

11 herbs and spices, and still no taste. pic.twitter.com/wl5YsEmVmu

— Turtle Rock Studios is Back 4 Blood🩸 (@TurtleRock) October 12, 2021