Back 4 Blood: The Dark Before the Dawn Level enthüllt

Zu Back 4 Blood wurde ein neues Level namens The Dark Before the Dawn enthüllt.

Back 4 Blood enthüllt in einem kuzen Video das neue Level The Dark Before the Dawn. Das Spiel erscheint voraussichtlich am 12. Oktober für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. Dazu ist Back 4 Blood vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.