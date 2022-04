Back 4 Blood: Trailer zur Tunnels of Terror-Erweiterung zeigt ekelhafte Infizierte

Manchen Infizierten möchte man nicht mal im grellen Stadionlicht begegnen, doch in der Back 4 Blood Erweiterung „Tunnels of Terror“ müsst ihr sie bekämpfen.

Zur ersten Erweiterung von Back 4 Blood veröffentlicht Warner Bros. Games heute einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Die Tunnels of Terror-Erweiterung wird dem Koop-Shooter ab dem 12. April 2022 unter anderem die neue PvE-Aktivität Ridden Hives spendieren. Dazu gibt es zwei neue spielbare Cleaner sowie drei neue infizierte Kreaturen und mehr.

Der Publisher verriet dazu noch weitere interessante Details zur Spielbarkeit der Erweiterung. So sind alle spielbaren Inhalte in der Erweiterung für alle Spieler in einer Party verfügbar, solange ein Spieler in der Party die Erweiterung gekauft hat.

Es müssen also nicht alle Spieler die Erweiterung kaufen.

Des Weiteren wird es weder kosmetische noch anderweitige Mikrotransaktionen geben, die als Teil dieser Erweiterung oder jeglicher zukünftiger Inhaltsupdates hinzugefügt werden.