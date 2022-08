Backfirewall_: Gamescom-Trailer zum frechen Betriebssystem veröffentlicht

Publisher All in! Games und der von Frauen geführte Entwickler Naraven Games haben den neusten Gameplay-Trailer für ihren kommerziellen Debüt-Titel veröffentlicht, Backfirewall_, der noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Naraven ist ein junges, von Frauen geführtes Team mit Sitz in Lausanne in der Schweiz. Mit seinem Hintergrund als Filmemacher hat Naraven ein vielfältiges Netzwerk von Mitwirkenden aus der ganzen Welt um sich geschart, um das erzählerische Abenteuer Backfirewall_ zu schaffen. Inspiriert von Toy Story soll es das Bewusstsein dafür schärfen, wie wir mit Alltagsgegenständen umgehen und sie achtlos wegwerfen.

All in! Games ist ein börsennotierter Publisher und Produzent, sowie Konzernmutter von drei Entwicklungsstudios (Ironbird Creations, Taming Chaos und Happy Little Moments). Das Unternehmen hat seinen Sitz in Krakau (Polen) und wurde 2018 gegründet. Zu den veröffentlichten Spielen gehören Ghostrunner, Chernobylite, Tools Up!, Paradise Lost und viele mehr.

Backfirewall_ entführt euch in ein tragikomisches Abenteuer mit dem frechen, selbstbewussten Betriebssystem OS9, das durch das deutlich besser optimierte OS10 ersetzt werden soll. Das Ziel von OS9 ist einfach: das Handy davon abhalten, Updates zu installieren, um zu überleben. Bis zum 4. September 2022 können PC-Spieler die kostenlose Demo auf Steam probieren.

Der neueste Gameplay-Trailer aus der Future Games Show bietet einen tieferen Einblick in die Welt von Backfirewall_ und diesem tollen Abenteuer, in dem du Rätsel lösen, Bugs finden und Cheats nutzen musst, um das Update zu unterbrechen.