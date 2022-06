Backfirewall_: Tragikomisches Adventure enthüllt

Publisher All in! Games und der von Frauen geführte Entwickler Naraven Games kündigen an, dass ihr erster kommerzieller Titel, Backfirewall_, noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, und Nintendo Switch Plattformen erscheinen wird.

Backfirewall_ entführt euch in ein tragikomisches Abenteuer mit dem frechen, selbstbewussten Betriebssystem OS9. OS9 steht vor dem Problem, durch das weitaus besser optimierte OS10 ersetzt zu werden, und hat ein einfaches Ziel: das Handy vor Updates zu schützen und am Leben zu bleiben. Ab heute und bis zum 20. Juni nimmt Backfirewall_ am Steam Next Fest teil. Die erste Spieldemo ist kostenlos auf Steam verfügbar.

Story: Ihr, der Update-Assistent, wurdet vom ominösen Update-Protokoll damit beauftragt, das Betriebssystem des Handys zu aktualisieren. Aber das alte, fehlerhafte OS9, das auf gar keinen Fall entfernt werden möchte, hat andere Pläne.

Backfirewall_ schildert das Leid von Programmen, deren Code im Zuge des technischen Fortschritts regelmäßig gelöscht und ersetzt wird. Erkundet eine seltsame und wunderbare Smartphone-Umgebung, die vor Leben und verräterischen Gesprächen nur so strotzt.

Navigiert durch den bürokratischen Albtraum des WLANs oder feiert im exklusiven Nachtclub der Sprecher und begegnet vielen schrulligen Charakteren, jeder davon ein unersetzliches Stück personifizierter Software mit eigener reicher Dateigeschichte, zum Leben erweckt durch kultige Synchronsprecher!

Backfirewall_ ist eine unglaubliche Nano-Reise, in der ihr eure Umgebung manipuliert, um Rätsel zu lösen, Bugs zu finden und Cheat-Codes zu verwenden, um das Update zu stören. Entdeckt, was wirklich in eurem Smartphone vor sich geht, und denkt über den ständigen Kampf zwischen Selbsterhaltung und edler Aufopferung nach. Entscheidet selbst: Hat OS9 es wirklich verdient, ausrangiert zu werden, oder gibt es eine Möglichkeit, es zu erhalten?

„Wir wollen, dass die Spieler das Gefühl haben, in einem Pixar-Film mitzuspielen, und gleichzeitig über die eher gedankenlose Art und Weise nachdenken, in der wir mit unseren täglichen digitalen Geräten interagieren“, sagt Julia Jean, Creative Director von Naraven Games. „Wenn man nach dem Spielen von Backfirewall_ zweimal darüber nachdenkt, bevor man sein Handy aktualisiert, haben wir unser Ziel erreicht!“ „Backfirewall_ ist ein wirklich einzigartiger und erfrischender Ansatz für ein erzählerisches Abenteuer, und wir freuen uns, ein so unterhaltsames und förderliches Erlebnis anbieten zu können, mit dem sich jeder identifizieren kann“, so Raul Nieto, Head of Marketing bei All in! Games. „Naraven Games haben etwas wirklich Originelles erschaffen, das unsere alltägliche Konnektivität auf algorithmischen digitalen Plattformen und unsere wiederkehrende Beziehung zu unseren Smartphones anspricht.“