Baldo: The Guardian Owls: Neuer Trailer verrät Release-Datum im Sommer

Naps Team hat einen neuen Trailer zum Action-Adventure Baldo: The Guardian Owls veröffentlicht. Am 27. August 2021 wird es so weit sein, dann könnt ihr euch in das von Zelda und den Studio Ghibli Filmen inspirierte Abenteuer stürzen.

Bereist ein magie- und mysterienreiches Land, trefft zahlreiche skurrile Charaktere, löst Rätsel und wehrt euch mit selbstgebauten Waffen gegen unterschiedliche Monster. Schafft ihr es, das düstere Schicksal abzuwenden?

Den Trailer gibt es hier:

Baldo: The Guardian Owls erscheint am 27. August 2021 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und Apple Arcade.