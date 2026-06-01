Baldur’s Gate 2: Remake der BioWare-Klassiker laut Leak in Arbeit

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Wizards of the Coast offenbar an Remakes der klassischen Baldur’s Gate-Rollenspiele arbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Baldur’s Gate 2, wobei laut Informationen auch eine Neuauflage des ersten Teils geplant sein könnte.
Dem Bericht zufolge soll mit Kevin Martens ein ehemaliger BioWare-Entwickler an dem Projekt beteiligt sein. Martens war unter anderem als Co-Lead Designer von Baldur’s Gate 2 tätig und arbeitete später auch an bekannten BioWare- und Blizzard-Titeln wie Jade Empire, Neverwinter Nights und Diablo 3. Zuletzt war er bereits im Umfeld von Wizards of the Coast aktiv und an Projekten des Studios Archetype Entertainment beteiligt.
Eine mit dem Projekt vertraute Quelle soll bestätigt haben, dass Martens bereits direkt an einem Baldur’s Gate 2 Remake arbeitet. Sollte auch der erste Teil neu aufgelegt werden, könnten beide Spiele laut Einschätzung parallel entwickelt werden.
Die ursprünglichen Baldur’s-Gate-Spiele gelten als umfangreiche klassische D&D-Rollenspiele mit hunderten Stunden Spielzeit und führen Spieler unter anderem durch die Schwertküste, Athkatla und die Unterreich-Regionen. Eine moderne Neuauflage könnte diese Inhalte technisch und spielerisch deutlich erweitern.
Konkrete Details zur Umsetzung sind bislang nicht bekannt. Unklar bleibt insbesondere, wie stark sich das Remake vom Original unterscheiden wird. Während eine vollständige Modernisierung im Stil von Baldur’s Gate 3 als unwahrscheinlich gilt, wird auch eine klassische Echtzeit-mit-Pause-Struktur mit optionalen modernen Anpassungen diskutiert.
Offiziell bestätigt wurden die Projekte bislang nicht, ebenso fehlt ein möglicher Veröffentlichungstermin. Sollte sich der Bericht jedoch bewahrheiten, könnte die Rückkehr in die Vergessenen Reiche noch mehrere Jahre entfernt sein.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hört sich doch nicht schlecht an Remakes von 1 und 2 🤔👍🏻
Habe die beiden noch nicht gespielt, käme mir also gelegen.
Das Spiel hab ich als Kind geliebt.
Zumindest Teil 2.
Und der Gott des Mordens wird vernichtet werden. Doch noch mit seinem Tod zeugt er sterbliche Nachfahren. Und Chaos wird sprießen, wo immer ihr Fuß den Boden berührt.
– Also sprach der Weise Alaundo.
Habe damals nur Baldur’s Gate: Dark Alliance 1 und 2 gespielt. Die anderen Teile sind mir fremd
„Dark Alliance“ sind ja eher Diablo-Klone, wogegen BG1&2 echte Rollenspiele sind
Dann aber bitte auch mit deutscher sprachausgabe wie die orginale
🤢
Kenne nur die deutsche Version von BG1 und das war furchtbar grottig
Habe Baldurs Gate 1 und 2 auf den PC hoch und runter gespielt. Ein Remake wäre schon richtig gut und dazu die gleiche Synchro der NPCs wäre es ziemlich genial. Alleine wegen den Spruch : Pack mich nicht an . Ich könnte mir was einfangen 🤣
Baldur’s Gate 1&2 waren Meilensteine.
Hab damals BG1 auf Deutsch gekauft und sofort wieder verkauft, weil ein Charakter sächisch geprochen hat. WTF?
BG2 kaufte ich sofort auf Englisch.
Beide grandios. Habe natürlich auch die Remaster