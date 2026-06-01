Baldur’s Gate 2: Remake der BioWare-Klassiker laut Leak in Arbeit

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Wizards of the Coast offenbar an Remakes der klassischen Baldur’s Gate-Rollenspiele arbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Baldur’s Gate 2, wobei laut Informationen auch eine Neuauflage des ersten Teils geplant sein könnte.

Dem Bericht zufolge soll mit Kevin Martens ein ehemaliger BioWare-Entwickler an dem Projekt beteiligt sein. Martens war unter anderem als Co-Lead Designer von Baldur’s Gate 2 tätig und arbeitete später auch an bekannten BioWare- und Blizzard-Titeln wie Jade Empire, Neverwinter Nights und Diablo 3. Zuletzt war er bereits im Umfeld von Wizards of the Coast aktiv und an Projekten des Studios Archetype Entertainment beteiligt.

Eine mit dem Projekt vertraute Quelle soll bestätigt haben, dass Martens bereits direkt an einem Baldur’s Gate 2 Remake arbeitet. Sollte auch der erste Teil neu aufgelegt werden, könnten beide Spiele laut Einschätzung parallel entwickelt werden.

Die ursprünglichen Baldur’s-Gate-Spiele gelten als umfangreiche klassische D&D-Rollenspiele mit hunderten Stunden Spielzeit und führen Spieler unter anderem durch die Schwertküste, Athkatla und die Unterreich-Regionen. Eine moderne Neuauflage könnte diese Inhalte technisch und spielerisch deutlich erweitern.

Konkrete Details zur Umsetzung sind bislang nicht bekannt. Unklar bleibt insbesondere, wie stark sich das Remake vom Original unterscheiden wird. Während eine vollständige Modernisierung im Stil von Baldur’s Gate 3 als unwahrscheinlich gilt, wird auch eine klassische Echtzeit-mit-Pause-Struktur mit optionalen modernen Anpassungen diskutiert.

Offiziell bestätigt wurden die Projekte bislang nicht, ebenso fehlt ein möglicher Veröffentlichungstermin. Sollte sich der Bericht jedoch bewahrheiten, könnte die Rückkehr in die Vergessenen Reiche noch mehrere Jahre entfernt sein.