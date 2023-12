Baldur’s Gate 3: Animierter Kurzfilm zum Weihnachtsfest

Nicht nur Spieler können eine Pause vertragen. Auch die Gruppe in Baldur’s Gate 3 verschnauft zum Weihnachtsfest im gemütlichen Ambiente einer Taverne, wo Musik und Trank für die richtige Stimmung sorgen.

Alles wäre schön ruhig, würde im Wald nicht eine in karmesinrot gewandete Gestalt umherlaufen.

Folgt der Gruppe in diesem animierten Kurzfilm in den Wald und werdet Zeuge, wie am Ende das größte Geschenk insbesondere Xbox-Spieler ein Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte.

Erst gestern wurde kurz vor dem Fest noch ein Hotfix auf allen Plattformen veröffentlicht, um die Feiertage ohne Fehler mit dem Spiel genießen zu können.

