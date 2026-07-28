Baldur’s Gate 3: Arkane-Mitgründer – „Das letzte Spiel an dem mir alles gefallen hat“

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Image: Larian Studios

Arkane-Mitgründer Raphaël Colantonio bezeichnet Baldur’s Gate 3 als das letzte Spiel, bei dem ihm wirklich alles gefallen hat.

Für Baldur’s Gate 3 findet Raphaël Colantonio besonders deutliche Worte. Der Mitgründer von Arkane Studios erklärte in einem neuen Interview mit PC Gamer, dass das Rollenspiel der letzte Titel gewesen sei, bei dem ihm praktisch alles gefallen habe.

„Das letzte Mal, dass mir alles an einem Spiel gefallen hat, war wahrscheinlich Baldur’s Gate 3“, erklärte Colantonio.

Im Gespräch über die Spiele auf seinem PC und Titel, die seine Karriere beeinflusst haben, nannte er auch Klassiker wie Thief. Baldur’s Gate 3 hebt sich für ihn jedoch als eines der vollständigsten Spielerlebnisse der vergangenen Jahre hervor.

Das passt zu Colantonios eigener Vorliebe für Spiele, die ihren Spielern möglichst viel Freiheit beim Experimentieren und Lösen von Problemen gewähren, statt ihnen nur einen fest vorgegebenen Lösungsweg anzubieten.

Quelle
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20 Kommentare Added

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  1. Katanameister
    XboxDynasty MVP Smaragd
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    642740 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 7.260 XP bis XboxDynasty MVP Onyx
    28.07.2026 - 16:40 Uhr

    Da scheint Baldurs Gate 3 wirklich viel richtig zu machen.

    1
    • Mech77
      Grub Killer Hunter
      Grub Killer Hunter
      190355 XP
      Grub Killer Hunter 190355 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
      29.07.2026 - 12:48 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Tuts ja auch. Wohl noch nicht gespielt? oO

      0
      • Katanameister
        XboxDynasty MVP Smaragd
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        29.07.2026 - 14:35 Uhr
        Antwort auf Mech77

        Nein, müsste ich aber mal angehen, das wird aber wohl sehr umfangreich.

        0
        • Mech77
          Grub Killer Hunter
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          190355 XP
          Grub Killer Hunter 190355 XP
          Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
          30.07.2026 - 12:13 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Definitiv. Aber ich seh das in dem Fall wie ein echtes D&D (was ich noch nie gespielt hatte :D) bzw. wie die Gruppe in Stranger Things: wenn sie keine Zeit mehr hatten, haben sie es ja abgebaut und ins Regal gestellt.

          Wenn sie wieder Zeit hatten, haben sie es wieder aufgebaut und weiter gespielt 🙂

          Andere RPG’s zockst du ja auch nicht in einem Rutsch durch 🙂

          0
          • Katanameister
            XboxDynasty MVP Smaragd
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            30.07.2026 - 12:24 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Doch so bin ich eigentlich, ich kann nicht einfach was pausieren und etwas anderes zocken sondern muss es stur über Wochen/Monate durchspielen.

            0
            • Mech77
              Grub Killer Hunter
              Grub Killer Hunter
              190355 XP
              Grub Killer Hunter 190355 XP
              Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
              30.07.2026 - 15:21 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              Ok ^^

              0
  2. Galathea
    Rookie Level 3
    Rookie Level 3
    5380 XP
    Rookie Level 3 5380 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.120 XP bis Rookie Level 4
    28.07.2026 - 16:48 Uhr

    Und trotzdem kommt kein Studio/Publisher auf die Idee das nachzumachen. Dabei ist die Erfolgsformel dahinter so simpel, Larian hat ein Spiel für Fans gemacht und nicht für Aktionäre.

    1
    • DrFreaK666
      XboxDynasty Veteran Onyx
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      418065 XP
      XboxDynasty Veteran Onyx 418065 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 31.935 XP bis XboxDynasty MVP Bronze
      28.07.2026 - 17:51 Uhr
      Antwort auf Galathea

      Das stimmt nicht. Andere Spiele gehen halt unter.
      Solasta nutzt auch das D&D Regelwerk, kennen aber nur wenige. Hast du davon gehört?
      Solasta 2 ist gerade im Early Access und macht einen deutlich professionelleren Eindruck.

      Owlcat Games sollte man hier auch erwähnen. Sie haben sich auf cRPGs spezialisiert

      0
      • Galathea
        Rookie Level 3
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        5380 XP
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        Fortschritt zum nächsten Rang 2.120 XP bis Rookie Level 4
        28.07.2026 - 19:28 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ich kenn Solasta 2, ich kenn fast alle CRPGs. Und ja Owlcat Games machen auch CRPGs, aber darauf wollte ich nicht gar hinaus. Mir gings primär um den Erfolg von BG3 als Spiel an sich, und nicht als CRPG. Larian hätte was anderes auch machen können und es wäre ein Erfolg geworden. Keine Mikrotransaktionen, keine unzähligen DLCs, ein vollgepacktes Spiel mit viel Wiederspielwert und top Story und top Charakter. BG3 hat mehrmals hintereinander bei den Game Awars den Preis für Best Community Support (!) gewonnen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ein Singleplayer-Spiel, das nur mit kostenlosen Updates versorgt worden ist, gewinnt mehrfach diesen Preis. Welches Studio schafft das?

        0
        • DrFreaK666
          XboxDynasty Veteran Onyx
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          418065 XP
          XboxDynasty Veteran Onyx 418065 XP
          Fortschritt zum nächsten Rang 31.935 XP bis XboxDynasty MVP Bronze
          28.07.2026 - 19:33 Uhr
          Antwort auf Galathea

          Der Support war aber wirklich vorbildlich. Auch das Series S Problem haben sie nicht dabei belassen, sondern später gelöst.
          Bei solchen Games hätte ich aber auch kein Problem damit Geld für DLCs auszugeben, solange der Umfang stimmt. Aber kostenfrei ist für uns natürlich besser und für die Reputation des Spiels auch

          0
    • Mech77
      Grub Killer Hunter
      Grub Killer Hunter
      190355 XP
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      Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
      29.07.2026 - 12:49 Uhr
      Antwort auf Galathea

      Das ist das Problem: die meisten Studios stehen hinter aktionärsgetriebenen Publishern. Da zählt nicht, was die Gamer wollen.

      Da braucht man sich aber auch nicht wundern, warum so viele große Studios dicht machen, aber Indies florieren.

      0
  3. Ralle89
    XboxDynasty Veteran Silber
    XboxDynasty Veteran Silber
    279780 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
    28.07.2026 - 18:48 Uhr

    selbst nicht gespielt da das aus würfeln nicht meins ist

    0
    • Galathea
      Rookie Level 3
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      5380 XP
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      Fortschritt zum nächsten Rang 2.120 XP bis Rookie Level 4
      28.07.2026 - 19:32 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Lad dir einen Trainer von FLiNG runter oder Wemod, und stell ein, dass du immer gewinnst beim Würfeln. Daran soll es wirklich scheitern, du verpasst eines der besten Rollenspiele der letzten Jahrzehnte. Oder gib dem Würfeln eine Chance, man „verliert“ nicht, weil man einen Wurf nicht schafft. Das ist ja das Tolle, du eröffnest dir dadurch neue Dialoge oder schaffst neue Situationen.

      0
      • Ralle89
        XboxDynasty Veteran Silber
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        279780 XP
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        Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
        28.07.2026 - 20:18 Uhr
        Antwort auf Galathea

        OK mir wurde halt gesagt es ist sehr komplex und man sollte schon mit D&D vertraut sein wollte es eigentlich immer mal spielen weiß halt nicht 🤔

        0
        • Galathea
          Rookie Level 3
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          29.07.2026 - 05:41 Uhr
          Antwort auf Ralle89

          Man muss nicht unbedingt mit D&D vertraut sein, viele die BG3 lieben gelernt haben, haben zuvor nie solche Spiele gespielt. Es ist davon abhängig, ob du dich reinfuchsen kannst, dich mit dem System beschäftigst und nicht sofort beim ersten „Häh“ aufgibst. Es gibt auch auf Youtube gute Einstiegervideos. Es ist halt kein Call Of Duty, sondern ein Spiel wo du nachdenken darfst und sollst. Und Zeit brauchst du auch. 😅

          0
          • Ralle89
            XboxDynasty Veteran Silber
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            279780 XP
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            Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
            29.07.2026 - 09:25 Uhr
            Antwort auf Galathea

            OK Danke dir für die Infos da werde ich bei einen passenden Sale doch mal zuschlagen und mich reinfuchsen 👍🏻

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        • Mech77
          Grub Killer Hunter
          Grub Killer Hunter
          190355 XP
          Grub Killer Hunter 190355 XP
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          29.07.2026 - 12:51 Uhr
          Antwort auf Ralle89

          So schwer ist es wirklich nicht. Du musst auch nicht das D&D-Regelwerk kennen.

          0
          • Ralle89
            XboxDynasty Veteran Silber
            XboxDynasty Veteran Silber
            279780 XP
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            Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
            29.07.2026 - 15:18 Uhr
            Antwort auf Mech77

            OK ich versuche es mal bei Gelegenheit 👍🏻

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  4. Uglycoyote
    Recruit
    Recruit
    50115 XP
    Recruit 50115 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 2.385 XP bis Fighter
    29.07.2026 - 03:58 Uhr

    Wo er Recht hat hat er Recht danach ging’s im Westen bergab.

    0
  5. Mech77
    Grub Killer Hunter
    Grub Killer Hunter
    190355 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 2.145 XP bis Grub Killer Dominator
    29.07.2026 - 12:52 Uhr

    Es ist halt ein top Game.

    Wenn nur andere Publisher/Studios erkennen würden, wieso BG 3 so erfolgreich ist, dann würden auch weniger Studios dicht machen oder MA entlassen müssen ^^

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