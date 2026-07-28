Baldur’s Gate 3: Arkane-Mitgründer – „Das letzte Spiel an dem mir alles gefallen hat“

Arkane-Mitgründer Raphaël Colantonio bezeichnet Baldur’s Gate 3 als das letzte Spiel, bei dem ihm wirklich alles gefallen hat.

Für Baldur’s Gate 3 findet Raphaël Colantonio besonders deutliche Worte. Der Mitgründer von Arkane Studios erklärte in einem neuen Interview mit PC Gamer, dass das Rollenspiel der letzte Titel gewesen sei, bei dem ihm praktisch alles gefallen habe.

„Das letzte Mal, dass mir alles an einem Spiel gefallen hat, war wahrscheinlich Baldur’s Gate 3“, erklärte Colantonio.

Im Gespräch über die Spiele auf seinem PC und Titel, die seine Karriere beeinflusst haben, nannte er auch Klassiker wie Thief. Baldur’s Gate 3 hebt sich für ihn jedoch als eines der vollständigsten Spielerlebnisse der vergangenen Jahre hervor.

Das passt zu Colantonios eigener Vorliebe für Spiele, die ihren Spielern möglichst viel Freiheit beim Experimentieren und Lösen von Problemen gewähren, statt ihnen nur einen fest vorgegebenen Lösungsweg anzubieten.