Baldur’s Gate 3: Arkane-Mitgründer – „Das letzte Spiel an dem mir alles gefallen hat“

Für Baldur’s Gate 3 findet Raphaël Colantonio besonders deutliche Worte. Der Mitgründer von Arkane Studios erklärte in einem neuen Interview mit PC Gamer, dass das Rollenspiel der letzte Titel gewesen sei, bei dem ihm praktisch alles gefallen habe.
„Das letzte Mal, dass mir alles an einem Spiel gefallen hat, war wahrscheinlich Baldur’s Gate 3“, erklärte Colantonio.
Im Gespräch über die Spiele auf seinem PC und Titel, die seine Karriere beeinflusst haben, nannte er auch Klassiker wie Thief. Baldur’s Gate 3 hebt sich für ihn jedoch als eines der vollständigsten Spielerlebnisse der vergangenen Jahre hervor.
Das passt zu Colantonios eigener Vorliebe für Spiele, die ihren Spielern möglichst viel Freiheit beim Experimentieren und Lösen von Problemen gewähren, statt ihnen nur einen fest vorgegebenen Lösungsweg anzubieten.
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Da scheint Baldurs Gate 3 wirklich viel richtig zu machen.
Tuts ja auch. Wohl noch nicht gespielt? oO
Nein, müsste ich aber mal angehen, das wird aber wohl sehr umfangreich.
Definitiv. Aber ich seh das in dem Fall wie ein echtes D&D (was ich noch nie gespielt hatte :D) bzw. wie die Gruppe in Stranger Things: wenn sie keine Zeit mehr hatten, haben sie es ja abgebaut und ins Regal gestellt.
Wenn sie wieder Zeit hatten, haben sie es wieder aufgebaut und weiter gespielt 🙂
Andere RPG’s zockst du ja auch nicht in einem Rutsch durch 🙂
Doch so bin ich eigentlich, ich kann nicht einfach was pausieren und etwas anderes zocken sondern muss es stur über Wochen/Monate durchspielen.
Ok ^^
Und trotzdem kommt kein Studio/Publisher auf die Idee das nachzumachen. Dabei ist die Erfolgsformel dahinter so simpel, Larian hat ein Spiel für Fans gemacht und nicht für Aktionäre.
Das stimmt nicht. Andere Spiele gehen halt unter.
Solasta nutzt auch das D&D Regelwerk, kennen aber nur wenige. Hast du davon gehört?
Solasta 2 ist gerade im Early Access und macht einen deutlich professionelleren Eindruck.
Owlcat Games sollte man hier auch erwähnen. Sie haben sich auf cRPGs spezialisiert
Ich kenn Solasta 2, ich kenn fast alle CRPGs. Und ja Owlcat Games machen auch CRPGs, aber darauf wollte ich nicht gar hinaus. Mir gings primär um den Erfolg von BG3 als Spiel an sich, und nicht als CRPG. Larian hätte was anderes auch machen können und es wäre ein Erfolg geworden. Keine Mikrotransaktionen, keine unzähligen DLCs, ein vollgepacktes Spiel mit viel Wiederspielwert und top Story und top Charakter. BG3 hat mehrmals hintereinander bei den Game Awars den Preis für Best Community Support (!) gewonnen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ein Singleplayer-Spiel, das nur mit kostenlosen Updates versorgt worden ist, gewinnt mehrfach diesen Preis. Welches Studio schafft das?
Der Support war aber wirklich vorbildlich. Auch das Series S Problem haben sie nicht dabei belassen, sondern später gelöst.
Bei solchen Games hätte ich aber auch kein Problem damit Geld für DLCs auszugeben, solange der Umfang stimmt. Aber kostenfrei ist für uns natürlich besser und für die Reputation des Spiels auch
Das ist das Problem: die meisten Studios stehen hinter aktionärsgetriebenen Publishern. Da zählt nicht, was die Gamer wollen.
Da braucht man sich aber auch nicht wundern, warum so viele große Studios dicht machen, aber Indies florieren.
selbst nicht gespielt da das aus würfeln nicht meins ist
Lad dir einen Trainer von FLiNG runter oder Wemod, und stell ein, dass du immer gewinnst beim Würfeln. Daran soll es wirklich scheitern, du verpasst eines der besten Rollenspiele der letzten Jahrzehnte. Oder gib dem Würfeln eine Chance, man „verliert“ nicht, weil man einen Wurf nicht schafft. Das ist ja das Tolle, du eröffnest dir dadurch neue Dialoge oder schaffst neue Situationen.
OK mir wurde halt gesagt es ist sehr komplex und man sollte schon mit D&D vertraut sein wollte es eigentlich immer mal spielen weiß halt nicht 🤔
Man muss nicht unbedingt mit D&D vertraut sein, viele die BG3 lieben gelernt haben, haben zuvor nie solche Spiele gespielt. Es ist davon abhängig, ob du dich reinfuchsen kannst, dich mit dem System beschäftigst und nicht sofort beim ersten „Häh“ aufgibst. Es gibt auch auf Youtube gute Einstiegervideos. Es ist halt kein Call Of Duty, sondern ein Spiel wo du nachdenken darfst und sollst. Und Zeit brauchst du auch. 😅
OK Danke dir für die Infos da werde ich bei einen passenden Sale doch mal zuschlagen und mich reinfuchsen 👍🏻
So schwer ist es wirklich nicht. Du musst auch nicht das D&D-Regelwerk kennen.
OK ich versuche es mal bei Gelegenheit 👍🏻
Wo er Recht hat hat er Recht danach ging’s im Westen bergab.
Es ist halt ein top Game.
Wenn nur andere Publisher/Studios erkennen würden, wieso BG 3 so erfolgreich ist, dann würden auch weniger Studios dicht machen oder MA entlassen müssen ^^