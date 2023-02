Baldur’s Gate 3: Aus diesem Grund gibt es noch keine Xbox Version

Wie Larian Studios in einem Reddit-Post ausgeführt hat, waren technische Probleme in der Entwicklung der Grund dafür, dass noch keine Ankündigung für eine Xbox-Version erfolgt ist.

Am 23. Februar hatte Larian Studios enthüllt, dass Baldur’s Gate 3 am 31. August für PC und PlayStation 5 erscheinen wird. Ein PR-Sprecher erklärte, dass das Fehlen von Hinweisen auf eine Xbox-Version nicht durch eine Exklusivität begründet sei. Stattdessen wurden die Hintergründe ausführlicher erläutert.

Community Managerin Larian-Molly schrieb: „Hallo zusammen! Vielen dank für den ganzen Hype und die Begeisterung nach der gestrigen Ankündigung, dass Baldur’s Gate 3 am 31. August für PS5 und PC erscheinen wird.“

„Xbox-Spieler, wir haben eure Fragen gesehen, ob und wann ihr Baldur’s Gate 3 auf der Xbox erwarten könnt. Wir haben schon seit einiger Zeit eine Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 in Arbeit, aber wir sind auf einige technische Probleme gestoßen – vor allem beim Split-Screen-Koop. Wir arbeiten immer noch an einer Xbox-Version von BG3, aber wir sind noch nicht zuversichtlich genug, um sie anzukündigen. Wir kündigen ungern etwas an, bevor wir nicht fertig sind, weil wir den Leuten keine Hoffnungen machen wollen, bevor wir nicht sicher sind, dass wir liefern können.“

„Es gibt keine Plattformexklusivität, die uns daran hindert, BG3 am selben Tag und Datum au der Xbox zu veröffentlichen, sollte das technisch möglich sein. Falls und wenn wir weitere Plattformen ankündigen, wollen wir sicherstellen, dass jede Version unseren Standards und Erwartungen gerecht wird. Vielen Dank für ihr Verständnis!“