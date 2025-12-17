Baldur’s Gate 3: CEO platzt der Kragen: Klare Worte zu KI-Vorwürfen bei Larian Studios

Swen Vincke, Gründer und CEO von Larian Studios, hat sich öffentlich gegen Anschuldigungen gewehrt, sein Studio würde verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen und damit Concept Artists ersetzen.
In einem deutlichen Statement stellte er klar, dass die Arbeit seiner Künstler nicht durch KI verdrängt wird. Larian beschäftigt aktuell 72 Künstler, darunter 23 Concept Artists, und plant weitere Einstellungen. Vincke betonte, dass die von seinem Team geschaffenen Kunstwerke original sind und er sehr stolz auf deren Arbeit ist.
Die Diskussion entstand, nachdem Vincke bei einem Interview zu Konzeptkunst und dem Einsatz von generativer KI befragt wurde.
Er erklärte, dass KI-Tools lediglich in frühen Ideationsphasen genutzt werden, um grobe Referenzen oder Kompositionsideen zu skizzieren. Diese dienen als Ausgangspunkt, bevor die eigentliche Concept Art von den Künstlern erstellt wird.
Vincke verglich den Einsatz von KI mit der Nutzung von Google oder klassischen Kunstbüchern, die ebenfalls als Inspirationsquelle dienen.
Ihm nehme ich das ab, vielen anderen nicht mehr
Seine Aussage finde ich sehr gut. Ist doch klar, dass heutzutage überall KI zur Hilfe eingesetzt wird.
Ich hätte ja fast gesagt „don‘t Feed the Trolls“ aber mit so einem shitstorm im Wasserglas kann man leider mittlerweile viel Schaden anrichten.
Denke nicht dass die Aussage gelogen bzw. erfunden ist, aber einfach Vorwürfe machen ohne konkrete Beweise zu haben finde ich auch sehr fragwürdig.
Das ist nun die Welt, die wir uns selbst geschaffen haben.
Ja, das stimmt.
Ich finde sein Statement glaubwürdig. KI wird heutzutage fast überall eingesetzt und hebt einiges an Potential. Doch es bleibt immer ein „Werkzeug“, ist ein Mittel zum Zweck, doch die Kreativität eines Menschen ersetzt sie nicht.
Viele Studios wqerden es trozdem vermehrt hernehmen.
Gibt ja sogar interessante punkte wo man KI einsetzen könnte, aber ich glaube der Ruf ist von vornherein so unterirdisch, dass sich das gar keiner mehr richtig traut.
Hört hört, seine Worte in KIs Prompt, mal gespannt wie das in ein paar Monaten ausschaut. 😂😭
Ich hoffe Larian lässt die genannte Zahl für die kommenden Projekte eher wachsen statt schrumpfen🙏🏼😬