Baldur’s Gate 3: CEO platzt der Kragen: Klare Worte zu KI-Vorwürfen bei Larian Studios

Swen Vincke, Gründer und CEO von Larian Studios, hat sich öffentlich gegen Anschuldigungen gewehrt, sein Studio würde verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen und damit Concept Artists ersetzen.

In einem deutlichen Statement stellte er klar, dass die Arbeit seiner Künstler nicht durch KI verdrängt wird. Larian beschäftigt aktuell 72 Künstler, darunter 23 Concept Artists, und plant weitere Einstellungen. Vincke betonte, dass die von seinem Team geschaffenen Kunstwerke original sind und er sehr stolz auf deren Arbeit ist.

Die Diskussion entstand, nachdem Vincke bei einem Interview zu Konzeptkunst und dem Einsatz von generativer KI befragt wurde.

Er erklärte, dass KI-Tools lediglich in frühen Ideationsphasen genutzt werden, um grobe Referenzen oder Kompositionsideen zu skizzieren. Diese dienen als Ausgangspunkt, bevor die eigentliche Concept Art von den Künstlern erstellt wird.

Vincke verglich den Einsatz von KI mit der Nutzung von Google oder klassischen Kunstbüchern, die ebenfalls als Inspirationsquelle dienen.