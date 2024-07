Baldur’s Gate 3: Crossplay und Fotomodus kommen noch

Das letzte große Inhaltsupdate von Baldur’s Gate 3 ist auf dem Weg und schnell machte sich die Sorge breit, es könnte auch das Ende der Unterstützung seitens Larian Studios für das Spiel sein.

Doch wie sich herausstellte, war die Sorge unbegründet, denn der neueste Beitrag der Entwickler in der Steam Community bestätigte, dass Larian für die Zukunft noch „einiges in petto“ hat. Neben Verbesserungen an Leistung, Qualität und Optimierungen können Fans sich auf Crossplay und den lang ersehnten Fotomodus freuen.

Wann das Ganze aber kommt, steht bis jetzt nicht fest. Die Entwickler sind zum derzeitigen Augenblick noch mit der Arbeit an Patch 7 beschäftigt, der im September ausgerollt werden soll.

Darunter erwartet euch dann das Modding-Toolkit, neue Zwischensequenzen, ein dynamischer Splitscreen und vieles mehr.

Baldur’s Gate 3 ist für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC erhältlich.