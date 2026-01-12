Baldur’s Gate 3: Darum kommt keine Switch‑2‑Version

Baldur’s Gate 3 bleibt vorerst ohne Switch‑2‑Port, weil Larian die Entscheidung an Wizards of the Coast abgeben musste.

In einer aktuellen Reddit‑Fragerunde sprach Larian‑Chef Swen Vincke offen über die Frage, ob Baldur’s Gate 3 jemals auf Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.

Die Community wollte wissen, ob das umfangreiche RPG technisch überhaupt auf der neuen Hardware möglich wäre und ob ein Port geplant sei.

Vincke machte deutlich, dass diese Entscheidung nicht bei Larian lag. Die Rechte an Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons liegen bei Wizards of the Coast, und genau dort sei die Verantwortung für mögliche Plattform‑Versionen verankert.

Larian selbst habe den Wunsch gehabt, das Spiel auf die Switch 2 zu bringen, doch der CEO betonte, dass dies nicht in der Hand des Studios lag.

Hinzu kommt, dass Larian inzwischen nicht mehr mit Wizards of the Coast zusammenarbeitet und sich vollständig auf das nächste große Projekt aus dem Divinity‑Universum konzentriert. Damit ist ein Switch‑2‑Port von Baldur’s Gate 3 aktuell nicht in Sicht.