Baldur’s Gate 3: Details über Zukunft der Reihe werden bald enthüllt

Der durchschlagende Erfolg des 2023 veröffentlichten Action-Rollenspiels Baldur’s Gate 3 veranlasste Hasbro Pläne über einen weiteren Ausbau der Marke zu schmieden. Fans können bereits in Kürze mit einigen Details rechnen, wie Dan Ayoub, SVP of Digital Games bei Hasbro, gegenüber IGN erklärt:

„Wir arbeiten gerade an unseren Plänen für die Zukunft und was wir damit machen werden. Und tatsächlich werden wir in ziemlich kurzer Zeit einiges darüber zu erzählen haben.“

„Es ist eine wenig beneidenswerte Position“, so Ayoub über einen möglichen Nachfolger. „Ich meine, wir sind nicht in Eile. Oder? Das ist es ja, wir gehen sehr bedächtig an die Sache heran. Wir haben viele Pläne, viele verschiedene Möglichkeiten, es anzugehen. Wir fangen an, darüber nachzudenken, okay, ja, wir sind bereit, die Zehen ein wenig einzutauchen und über ein paar Dinge zu sprechen. Und ich denke, dass wir in Kürze, wie ich schon sagte, um nicht zu viel zu verraten, über einige andere Dinge sprechen werden.“