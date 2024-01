Baldur’s Gate 3: Keine Abo-Dienste für Spiele des Studios

Swen Vincke, Chef von Larian Studios, hat klargestellt, dass weder Baldur’s Gate 3 noch andere Spiele des Studios für Abo-Dienste wie den Xbox Game Pass erscheinen werden. Laut Swen sei der Weg vom Entwickler direkt zum Spieler der einzig richtige.

„Wie auch immer die Zukunft der Spiele aussehen mag, Inhalte werden immer im Vordergrund stehen. Aber es wird sehr viel schwieriger sein, gute Inhalte zu bekommen, wenn das Abonnementmodell zum vorherrschenden Modell wird und eine ausgewählte Gruppe entscheidet, was auf den Markt kommt und was nicht. Der Weg ist der direkte Weg vom Entwickler zum Spieler“, so Swen Vincke