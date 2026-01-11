Baldur’s Gate 3: Keine Switch 2‑Version

Baldur’s Gate 3 sorgt erneut für Schlagzeilen, denn das gefeierte RPG wird nicht auf der Switch 2 erscheinen. Swen Vincke von Larian Studios bestätigt, dass Baldur’s Gate 3 trotz großer Nachfrage keinen Weg auf Nintendos neue Hardware findet.

Der Studioleiter macht deutlich, dass der Wunsch nach einer Umsetzung durchaus vorhanden war. Dennoch blieb die Entscheidung nicht in den Händen des Teams, das mit Baldur’s Gate 3 eines der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre geschaffen hat. Die Aussage unterstreicht, dass hinter den Kulissen Faktoren wirkten, die außerhalb der Kontrolle von Larian lagen.

