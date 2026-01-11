Baldur’s Gate 3: Keine Switch 2‑Version

Baldur’s Gate 3 sorgt erneut für Schlagzeilen, denn das gefeierte RPG wird nicht auf der Switch 2 erscheinen. Swen Vincke von Larian Studios bestätigt, dass Baldur’s Gate 3 trotz großer Nachfrage keinen Weg auf Nintendos neue Hardware findet.
Der Studioleiter macht deutlich, dass der Wunsch nach einer Umsetzung durchaus vorhanden war. Dennoch blieb die Entscheidung nicht in den Händen des Teams, das mit Baldur’s Gate 3 eines der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre geschaffen hat. Die Aussage unterstreicht, dass hinter den Kulissen Faktoren wirkten, die außerhalb der Kontrolle von Larian lagen.
Vincke betont, dass der Wunsch nach einer Portierung vorhanden war. Die finale Entscheidung lag jedoch nicht beim Studio selbst.
Was für ein Schock 😱, was wohl der Grund gewesen ist 🤔 ?
Muss ich irgendwann nachholen
Naja, die Switch hat ja immerhin eine ganz andere Architektur als Xbox und PS, die ja von der Technik verkappte PCs sind. Die Switch könnte man eher mit einem Handy vergleichen, wobei ich sogar sicher bin, dass mein Handy mehr Power hat.
Bei vielen Engines wird allerdings die Switch mitbedient. Ich weiß gerade gar nicht, ob Larian da was eigenes hat?
Was bedeutet das jetzt? Zu schwache Hardware oder keine Lizenz von Nintendo?
Weder noch. Der Lizenzinhaber macht nicht mit. Wahrscheinlich wollten sie nach dem Erfolg auf PC, PS5 & Xbox einen höheren Anteil von Larian und sind sich nicht einig geworden (reine Vermutung).
Schade für die Switch Zocker. Ich habe es aber trotz Xbox auch noch nicht gespielt