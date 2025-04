Baldur’s Gate 3: Larian hat kein Interesse an langweiligen DLCs

Bei dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 hätten Zusatzinhalte noch mehr Geld in die Kassen von Larian Studios spülen können.

Doch der Entwickler findet DLCs einfach nur langweilig.

Swen Vincke, CEO des Studios, sprach mit GameSpot über Mods, als er angab, dass man nicht im „DLC-Geschäft“ sei.

Als man dies hinterfragte, erklärt Vincke, DLCs einfach langweilig wären. Es sei nicht so, als wenn man das nicht für das Rollenspiel im Kopf gehabt hätte, doch man konnte dafür keine Leidenschaft entwickeln.

„Ich meine, glückliche Spieler, glückliches Geschäft, aber man braucht auch einen glücklichen Entwickler für einen glücklichen Spieler, und was wir jetzt tun, macht die Entwickler viel glücklicher.“

„Es ist langweilig. Die ehrliche Antwort ist, dass wir versuchen, in das DLC-Geschäft einzusteigen, darüber haben wir mit Baldur’s Gate 3 gesprochen, aber es fehlt einfach die Leidenschaft.“

Bei früheren DLCs für Spiele habe man gemerkt, dass man das eigentlich gar nicht wollte, nachdem man Zeit gehabt hatte, genauer darüber nachzudenken.

„Das ist es, was wir tun sollten, richtig? Oh, wir haben ein riesiges Spiel, einen riesigen Hit, wir müssen DLC dies und DLC das und DLC dort und DLC dort machen, und das Geld wird sich bis zum Anschlag auftürmen.

„Und wir nickten nur und sagten: ‚Ja, wir machen DLCs‘, und in dem Moment, in dem wir etwas Zeit zum Nachdenken hatten, wurde uns klar: ‚Was macht ihr da?‘ Progressive Einsicht ist nichts Schlechtes, also geht man manchmal den falschen Weg und sagt dann ‚oh, scheiß drauf‘ und ändert einfach den Kurs, entschuldigt meine Ausdrucksweise, und macht einfach etwas anderes.“