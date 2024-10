Baldur’s Gate 3: Patch 7 für Xbox und PlayStation ausgerollt

Der neueste Patch für Baldur’s Gate 3 ist jetzt auch auf Konsole und Mac verfügbar. Patch 7 bringt neue „Böse Enden“, ein überarbeitetes Splitscreen-Gameplay und eine Auswahl an Mods, die von der Community selbst erstellt worden sind.

Um die Modding-Saison zu feiern – und die Tatsache, dass bereits über 15 Millionen Mods heruntergeladen wurden – hat Larian zusammen mit Mashed eine Animation erstellt, in der die Baldur’s Gate 3 Origin-Charaktere gegen den turbulenten Wizard of Mod und seine Armee des ungefilterten Chaos antreten. Die Animation kann hier angesehen werden:

Patch 7 ist bereits für den PC verfügbar und ermöglicht nun auch Mac- und Konsolenspielern den Zugriff auf Verstümmelungen, Multiplayer-Updates und eine wachsende Sammlung an von Spieler erstellten Mutationen, die in dem neuesten Patch enthalten sind.

Zu den Highlights gehören:

Ein eigener Mod-Manager im Spiel: Spieler können eine kuratierte Auswahl an Mods, die von der Community erstellt wurden, durchsuchen, installieren und verwenden. Mit dem Baldur’s Gate 3 Toolkit – einem offiziellen, zugänglichen Weg, um in die Welt des Modding einzusteigen – können neue Mods auf dem PC erstellt werden.

Spieler können eine kuratierte Auswahl an Mods, die von der Community erstellt wurden, durchsuchen, installieren und verwenden. Mit dem Toolkit – einem offiziellen, zugänglichen Weg, um in die Welt des Modding einzusteigen – können neue Mods auf dem PC erstellt werden. Neue ‚Böse Enden‘: Es gibt brandneue filmische Enden für die bösartigsten Spieldurchgänge sowie einzigartige Enden, wenn ein Origin-Charakter gespielt wird.

Es gibt brandneue filmische Enden für die bösartigsten Spieldurchgänge sowie einzigartige Enden, wenn ein Origin-Charakter gespielt wird. Überarbeitetes Splitscreen-Gameplay: Ein dynamischer, geteilter Bildschirm ist jetzt für den Couch-Koop-Mehrspielermodus verfügbar. Wenn Spieler im geteilten Bildschirm spielen und sich in der Nähe eines Gruppenmitglieds befinden, verschmilzt der Bildschirm zu einem Einzigen, während sie gemeinsame Abenteuer erleben.

Es ist schon ein paar Wochen her, dass die PC-Community das Baldur’s Gate 3 Modding Toolkit in die Hände bekommen hat, und seitdem wurden eine ganze Reihe von Mods gebastelt.

Spieler können Umgebungen für zusätzliches Feuer-Pandemonium mit Öl behandeln, neue Optionen für die Benutzeroberfläche hinzufügen, um das Spielerlebnis persönlicher zu gestalten, oder die Schwertküste mit 15 weiteren Gruppenmitgliedern durchstreifen. Im letzten Community-Update gibt es mehr Informationen dazu, welche Art von jenseitigen Mods Faerûn in Aufruhr versetzen. Dieses kann hier angesehen werden.

Für Spieler, die neu in der Welt des Modding sind oder Astarion unbedingt einen Bart verpassen möchten, hat Larian ein Video vorbereitet. In diesem werden einige der besten Mods für Einsteiger vorgestellt, und zwar auf dem neu eingerichteten Larian: Channel from Hell, der exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Interviews mit den Entwicklern und weiteres regelmäßiges Chaos bietet.

Das neueste Video gibt es hier:

Spieler, die sich in die bizarre Kunst des Modding verliebt haben und neugierig darauf sind, sich selbst daran zu versuchen, finden hier die vollständigen Modding-Richtlinien.

Der heutige Patch bringt außerdem Quality-of-Life-Verbesserungen in den Bereichen Skripting, Writing, Animationen und allgemeines Gameplay.

Spieler können ihre Macht im Ehrenmodus auf die Probe stellen – jetzt mit zusätzlichem Schwierigkeitsgrad und Anpassungsoptionen, einschließlich neuer legendärer Aktionen sowie zahlreicher Fehlerbehebungen für Origin-Charaktere und Dark Urge-Playthroughs. Vielleicht gibt es sogar einen Weg für eine gewisse Tiefling-Bardin, sich der Gruppe anzuschließen … für eine begrenzte Zeit. Spieler sollten sich nur nicht zu sehr an sie gewöhnen. Die vollständigen Patchnotizen zu Patch 7 gibt es hier.