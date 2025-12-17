Baldur’s Gate 3: Rollenspiel erreicht 20 Millionen Verkäufe

Das 2023 zum Spiel des Jahres ausgezeichnete Baldur’s Gate 3 hat den Meilenstein von 20 Millionen verkauften Einheiten überschritten.

Neben dem großen Gewinner Clair Obscur: Expedition 33 war die offizielle Ankündigung des Rollenspiels Divinity eines der großen Highlights der diesjährigen Game Awards-Show.

Doch auch mit einem bereits vor zwei Jahren veröffentlichten Rollenspiel kann Entwickler Larian Studios jetzt für positive Schlagzeilen sorgen.

So konnte sich das 2023 zum Spiel des Jahres ausgezeichnete Baldur’s Gate 3 mittlerweile über 20 Millionen mal verkaufen, wie CEO Swen Vincke im Gespräch mit Bloombergs Jason Schreier enthüllt.

Larian hielt sich bis jetzt bezüglich konkreten Verkaufszahlen stets bedeckt. Im Februar 2024 erklärte Director of Publishing Michael Douse, man stehe bei weit über zehn Millionen Verkäufen, im November desselben Jahres berichtete der Irish Independent von über 15 Millionen Verkäufen.