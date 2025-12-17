Baldur’s Gate 3: Rollenspiel erreicht 20 Millionen Verkäufe

Neben dem großen Gewinner Clair Obscur: Expedition 33 war die offizielle Ankündigung des Rollenspiels Divinity eines der großen Highlights der diesjährigen Game Awards-Show.
Doch auch mit einem bereits vor zwei Jahren veröffentlichten Rollenspiel kann Entwickler Larian Studios jetzt für positive Schlagzeilen sorgen.
So konnte sich das 2023 zum Spiel des Jahres ausgezeichnete Baldur’s Gate 3 mittlerweile über 20 Millionen mal verkaufen, wie CEO Swen Vincke im Gespräch mit Bloombergs Jason Schreier enthüllt.
Larian hielt sich bis jetzt bezüglich konkreten Verkaufszahlen stets bedeckt. Im Februar 2024 erklärte Director of Publishing Michael Douse, man stehe bei weit über zehn Millionen Verkäufen, im November desselben Jahres berichtete der Irish Independent von über 15 Millionen Verkäufen.
Steht auch noch auf meiner WL.
Dürfte gern mal F2P Tage zum antesten geben.
Mag D&D zwar echt gern, weiß aber nicht ob mir das Spiel nicht doch zu Zeitintensiv wäre.
Einzige Kritik die ich bisher dank Bewegtbildmaterial habe, der eine Drider gefällt mir nicht vom Design mit den Spinnenaugen am Kopf. Da war Lolth ziemlich grausam 🫣
Gratulation!
Mit dem Game muss ich mich über die Weihnachtsfeiertage beschäftigen. Ich habe es neulich versucht, aber der Einstige ist als „neuling“ schwerer als gedacht 🙂
Muss ich auch noch nachholen, mein Kumpels sind immer schockiert wenn ich sage, das ich es noch nicht gezockt habe😅
Verdient, ist ein sehr gutes Game.